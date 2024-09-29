«Не узнала Ростов, это пустыня!»: фоторепортаж из города, охваченного пыльной бурей

Около 13.00 мск 29 сентября жители Ростовской области начали сообщать о том, что с востока на регион надвигается пыльная буря. Сначала она окутала Волгодонск, Сальск, Морозовск и другие населенные пункты. Вскоре жители Ростова-на-Дону также увидели, как за пеленой песка и пыли скрываются дома и строения.