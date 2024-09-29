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Posted 29 сентября, 17:08

Published 29 сентября, 17:08

Modified 29 сентября, 17:10

Updated 29 сентября, 17:10

Апокалипсис-на-Дону: Ростов погрузился во мрак из-за песчаной бури

«Не узнала Ростов, это пустыня!»: фоторепортаж из города, охваченного пыльной бурей

29 сентября 2024, 17:08
Фото: rostovgazeta.ru
Апокалипсис-на-Дону: Ростов погрузился во мрак из-за песчаной бури

Ростов погрузился во мрак из-за песчаной бури

Пыльная буря накрыла Ростовскую область и пока не собирается ее покидать. Что сейчас происходит в Ростове — на снимках корреспондентов RostovGazeta.

Около 13.00 мск 29 сентября жители Ростовской области начали сообщать о том, что с востока на регион надвигается пыльная буря. Сначала она окутала Волгодонск, Сальск, Морозовск и другие населенные пункты. Вскоре жители Ростова-на-Дону также увидели, как за пеленой песка и пыли скрываются дома и строения.

Водители стали сообщать о снижении видимости на подъезде к Ростову, в частности, в желтоватой дымке скрылся Батайск, который обычно видно с Восточного шоссе.

О ветре с пылью стали сообщать жители центральной части Ростова. В считанные минуты буря добралась до Сельмаша, Западного и Северного жилого массива. Люди стали постить апокалиптичные снимки из разных районов южной столицы.

Корреспонденты RostovGazeta также прошлись по улицам, чтобы запечатлеть природное явление.

«Меня уже тошнит от запаха пыли», — пишет ростовчанка.

«Вышла на улицу и кашляю из-за пыли, ужас», — добавил пользователь.

Сильнейшая за последние четыре года пыльная буря накрыла Ростов-на-Дону
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Постепенно пыльная буря начала сгущаться. Из окон многоэтажных домов было видно только очертания построек и улиц. Деревья, дороги и машины покрылись толстым слоем песка, а солнце скрылось на пыльными облаками.

«Что происходит вообще? Что это такое? Вышла на улицу и Ростов не узнала, подумала, что в пустыне», — подметила подписчица местного паблика.

«Аж пыль в дом вошла. Вторая дверь закрыта, а уличная открыта, но пыль уже у нас дома», — информирует ростовчанин.

Добавим, что жители Ростова-на-Дону до сих пор жалуются на плохое самочувствие и затрудненное дыхание из-за с погодных условий.

Ранее центр погоды «Фобос» сообщил, когда в донской столице стихнет песчаная буря.

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