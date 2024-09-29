«Не узнала Ростов, это пустыня!»: фоторепортаж из города, охваченного пыльной бурей

Posted 29 сентября, 17:08
Published 29 сентября, 17:08
Modified 29 сентября, 17:10
Updated 29 сентября, 17:10
Около 13.00 мск 29 сентября жители Ростовской области начали сообщать о том, что с востока на регион надвигается пыльная буря. Сначала она окутала Волгодонск, Сальск, Морозовск и другие населенные пункты. Вскоре жители Ростова-на-Дону также увидели, как за пеленой песка и пыли скрываются дома и строения.
Водители стали сообщать о снижении видимости на подъезде к Ростову, в частности, в желтоватой дымке скрылся Батайск, который обычно видно с Восточного шоссе.
О ветре с пылью стали сообщать жители центральной части Ростова. В считанные минуты буря добралась до Сельмаша, Западного и Северного жилого массива. Люди стали постить апокалиптичные снимки из разных районов южной столицы.
Корреспонденты RostovGazeta также прошлись по улицам, чтобы запечатлеть природное явление.
«Меня уже тошнит от запаха пыли», — пишет ростовчанка.
«Вышла на улицу и кашляю из-за пыли, ужас», — добавил пользователь.
Постепенно пыльная буря начала сгущаться. Из окон многоэтажных домов было видно только очертания построек и улиц. Деревья, дороги и машины покрылись толстым слоем песка, а солнце скрылось на пыльными облаками.
«Что происходит вообще? Что это такое? Вышла на улицу и Ростов не узнала, подумала, что в пустыне», — подметила подписчица местного паблика.
«Аж пыль в дом вошла. Вторая дверь закрыта, а уличная открыта, но пыль уже у нас дома», — информирует ростовчанин.
Добавим, что жители Ростова-на-Дону до сих пор жалуются на плохое самочувствие и затрудненное дыхание из-за с погодных условий.
Ранее центр погоды «Фобос» сообщил, когда в донской столице стихнет песчаная буря.
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