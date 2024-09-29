Переехавший в Ростов-на-Дону африканец пожаловался на автобусы

Posted 29 сентября, 12:27
Published 29 сентября, 12:27
Modified 30 сентября, 07:34
Updated 30 сентября, 07:34
Шадрак Мусаса Маньонга переехал в Ростов на учебу два года назад из Демократической Республики Конго в Африке. Студент до сих привыкает к донскому общественному транспорту.
Шадрак Мусаса Маньонга приехал из одного из крупнейших городов в Демократической Республике Конго — Лубумбаши. Где население, по словам собеседника, превышает количество в 2 миллиона человек.
«Я живу на Западном и доехать в центр — это один час. Один час в автобусе просто, чтобы доехать в центр — это много», — считает иностранец.
Шадрак Мусаса Маньонга замечает, что в Лубумбаши из отдаленной точки от центра города аналогичная поездка на общественном транспорте занимает 30-40 минут.
Ранее RostovGazeta писала о том, что схему движения автобусов поменяют в Ростове-на-Дону 28 сентября.
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