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Posted 29 сентября, 12:27

Published 29 сентября, 12:27

Modified 30 сентября, 07:34

Updated 30 сентября, 07:34

Переехавший в Ростов-на-Дону африканец пожаловался на автобусы

Переехавший в Ростов-на-Дону африканец пожаловался на автобусы

29 сентября 2024, 12:27
Фото: Анна Ивченко. rostovgazeta.ru
Переехавший в Ростов-на-Дону африканец пожаловался на автобусы
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Эксклюзив
Час езды на автобусе в центр города — это долго, заявляет студент Южного федерального университета из Демократической Республики Конго Шадрак Мусаса Маньонга.

Шадрак Мусаса Маньонга переехал в Ростов на учебу два года назад из Демократической Республики Конго в Африке. Студент до сих привыкает к донскому общественному транспорту.

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Шадрак Мусаса Маньонга приехал из одного из крупнейших городов в Демократической Республике Конго — Лубумбаши. Где население, по словам собеседника, превышает количество в 2 миллиона человек.

«Я живу на Западном и доехать в центр — это один час. Один час в автобусе просто, чтобы доехать в центр — это много», — считает иностранец.

«Один час в автобусе просто, чтобы доехать в центр — это много», — считает иностранец.«Один час в автобусе просто, чтобы доехать в центр — это много», — считает иностранец.
«Один час в автобусе просто, чтобы доехать в центр — это много», — считает иностранец.. Фото: rostovgazeta.ru

Шадрак Мусаса Маньонга замечает, что в Лубумбаши из отдаленной точки от центра города аналогичная поездка на общественном транспорте занимает 30-40 минут.

Ранее RostovGazeta писала о том, что схему движения автобусов поменяют в Ростове-на-Дону 28 сентября.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону
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