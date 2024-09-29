Похолодание до +10 и усиление ветра прогнозируются в Ростове-на-Дону

Posted 29 сентября, 19:01
Published 29 сентября, 19:01
Modified 29 сентября, 19:03
Updated 29 сентября, 19:03
Последний день сентября в Ростове-на-Дону обещает быть теплым и солнечным. Так, днем температура воздуха прогреется до +26 градусов, но ночью резко упадет до +12 градусов. Ветер ускорится до 13 метров в секунду.
Во вторник, 1 октября, синоптики прогнозируют порывистый ветер до 15 метров в секунду. В течение суток температурный фон будет варьироваться от +12 до +25 градусов. Осадков не ожидается.
В среду, 2 октября, температура воздуха понизится. В дневное время столбики термометров покажут до +22 градусов, а вот ночное — всего до +10 градусов. Вечером в ветер стихнет.
Ранее стало известно, что в Ростовской области ожидаются мороз до -4 градусов и пыльная буря.
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