После атаки БПЛА в Ростовской области горят 20 гектаров леса

Posted 29 сентября, 08:07
Published 29 сентября, 08:07
Modified 29 сентября, 08:09
Updated 29 сентября, 08:09
Утром 29 сентября в Милютинском районе Ростовской области начался лесной пожар. Крупное возгорание произошло из-за падения беспилотного летательного аппарата. Огонь охватил территорию площадью 20 гектаров.
Работу пожарных затрудняет сильный ветер. Однако угрозы распространения огня на жилые территории нет.
Напомним, что этой ночью в Ростовской области военные успешно сбили 18 беспилотников. Губернатор донского региона Василий Голубев рассказал о последствиях атаки.
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