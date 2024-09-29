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Posted 29 сентября, 08:07

Published 29 сентября, 08:07

Modified 29 сентября, 08:09

Updated 29 сентября, 08:09

В Ростовской области начался крупный лесной пожар после падения БПЛА

После атаки БПЛА в Ростовской области горят 20 гектаров леса

29 сентября 2024, 08:07
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области начался крупный лесной пожар после падения БПЛА
В Ростовской области крупный лесной пожар начался в результате падения беспилотника, сообщает губернатор региона Василий Голубев.

Утром 29 сентября в Милютинском районе Ростовской области начался лесной пожар. Крупное возгорание произошло из-за падения беспилотного летательного аппарата. Огонь охватил территорию площадью 20 гектаров.

Работу пожарных затрудняет сильный ветер. Однако угрозы распространения огня на жилые территории нет.

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Напомним, что этой ночью в Ростовской области военные успешно сбили 18 беспилотников. Губернатор донского региона Василий Голубев рассказал о последствиях атаки.

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