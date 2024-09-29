rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 сентября, 08:55

Published 29 сентября, 08:55

Modified 29 сентября, 08:57

Updated 29 сентября, 08:57

Появились кадры пожара после атаки беспилотников в Ростовской области

Появились кадры пожара после атаки беспилотников в Ростовской области

29 сентября 2024, 08:55
Фото: Изображение Midjourney
Появились кадры пожара после атаки беспилотников в Ростовской области
Житель Ростовской области снял на видео пожар после атаки беспилотников. Ролик опубликован в социальных сетях.

В ночь на 29 сентября над Ростовской областью уничтожили 18 беспилотников. Большинство из них сбили в Миллервоском районе, однако некоторые перехватили в Азовском. Именно оттуда записывал видео один из местных жителей. Telegram-канал Don Mash опубликовал эти кадры, на которых запечатлен пожар после падения обломков дронов.

— Возле моей хаты только что дрон сбили — горит все. Там еще один дрон сбили — тоже горит все, — поделился автор видео. — Такой шарах был! Я из дома вылетел — думал, стекла повыбивает.
Видео: тг Don Mash. https://t.me/don_mash/7251
. Появились кадры пожара после атаки беспилотников в Ростовской области
Пожар вспыхнул после атаки беспилотников в районе Новошахтинска
Узнать подробнее

В комментариях местные жители уточнили, что пожар произошел в селе Самарском.

— Как же уже достали — жить спокойно не дают, — добавили подписчики, возмущаясь очередной атаке. — Наши ребята молодцы!!!

Всего на территории России за ночь сбили 125 БПЛА.

Позднее губернатор Василий Голубев сообщил о лесном пожаре в Милютинском районе. Возгорание спровоцировали обломки упавшего беспилотника.

Читайте также:
Губернатор назвал города Ростовской области, где сбили 18 беспилотниковЧетыре беспилотника сбили над Ростовской областью«Сердечко екает!»: как жители Новошахтинска пережили ночную атаку беспилотников
#Евгения Волкова#Россия#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Telegram#БПЛА#Беспилотники#Самарское#Жители#Атака#Don Mash#Доны
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика