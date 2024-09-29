. Появились кадры пожара после атаки беспилотников в Ростовской области

Posted 29 сентября, 08:55
Published 29 сентября, 08:55
Modified 29 сентября, 08:57
Updated 29 сентября, 08:57
В ночь на 29 сентября над Ростовской областью уничтожили 18 беспилотников. Большинство из них сбили в Миллервоском районе, однако некоторые перехватили в Азовском. Именно оттуда записывал видео один из местных жителей. Telegram-канал Don Mash опубликовал эти кадры, на которых запечатлен пожар после падения обломков дронов.
— Возле моей хаты только что дрон сбили — горит все. Там еще один дрон сбили — тоже горит все, — поделился автор видео. — Такой шарах был! Я из дома вылетел — думал, стекла повыбивает.
В комментариях местные жители уточнили, что пожар произошел в селе Самарском.
— Как же уже достали — жить спокойно не дают, — добавили подписчики, возмущаясь очередной атаке. — Наши ребята молодцы!!!
Всего на территории России за ночь сбили 125 БПЛА.
Позднее губернатор Василий Голубев сообщил о лесном пожаре в Милютинском районе. Возгорание спровоцировали обломки упавшего беспилотника.
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