. Появились кадры пожара после атаки беспилотников в Ростовской области

В ночь на 29 сентября над Ростовской областью уничтожили 18 беспилотников. Большинство из них сбили в Миллервоском районе, однако некоторые перехватили в Азовском. Именно оттуда записывал видео один из местных жителей. Telegram-канал Don Mash опубликовал эти кадры, на которых запечатлен пожар после падения обломков дронов.