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Posted 29 сентября, 14:18

Published 29 сентября, 14:18

Modified 29 сентября, 14:20

Updated 29 сентября, 14:20

Появились новые кадры сильнейшей пыльной бури в Ростове-на-Дону

Появились новые кадры сильнейшей пыльной бури в Ростове-на-Дону

29 сентября 2024, 14:18
Фото: rostovgazeta.ru
Появились новые кадры сильнейшей пыльной бури в Ростове-на-Дону
Ростов-на-Дону накрыла сильнейшая с 2020 года пыльная буря. Желтое облако пыли окутало город в считанные минуты, сообщает корреспондент издания RostovGazeta.

Ростов-на-Дону и часть региона накрыла песчаная буря. Она дошла до Волгодонска, Сальска, Семикаракорска, Морозовска и других населенных пунктов Из-за негативного атмосферного явления видимость снизилась настолько, что даже солнце кажется просто светлым пятном на небе.

Сильнейшая за последние четыре года пыльная буря накрыла Ростов-на-Дону
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На видео, которые присылают читатели RostovGazeta видно, что из-за пыли из окон не видно даже соседних домов. В такую погоду выходить на улицу не рекомендуется. Одежда и волосы мгновенно покрываются желтым налетом, становится тяжело дышать.

Ранее гидрометцентр рассказал, как долго пыльная буря продержится на территории Ростовской области.

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