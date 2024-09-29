Река Дон обмелеет из-за сильного ветра

Posted 29 сентября, 13:18
Published 29 сентября, 13:18
Modified 29 сентября, 13:20
Updated 29 сентября, 13:20
В Ростовской области восточный ветер сгоняет воду из устья реки Дон. Уровень воды опустился ниже неблагоприятных значений на отрезке от Аксая до Азова. По прогнозам, обмеление продлится до 30 сентября включительно.
Гидрометцентр отметил, что других опасных явлений на водоемах донского региона и всего южного округа не ожидается.
Ветровой сгон воды в Ростовской области нередкое явление. Эколог рассказал, что обмеление серьезно влияет на состояние берегов. Подробнее о негативных последствиях можно прочитать в материале издания RostovGazeta.
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