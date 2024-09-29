Штормовой ветер накроет Ростовскую область

Posted 29 сентября, 07:12
Published 29 сентября, 07:12
Modified 29 сентября, 07:12
Updated 29 сентября, 07:12
В донской столице 30 сентября скорость ветра в среднем составит около 7-12 метров в секунду, иногда возможны порывы до 15-18 метров в секунду. При этом накануне ночью будет +11…+13 градусов, а днем 30-го — +25…+27. На следующий день столбик термометра опустится до +21…+23.
На территории Ростовской области юго-восточный ветер усилится до 20 метров в секунду уже к вечеру 29 сентября. На следующий день скорость увеличится до 22 метров в секунду (79 километров в час).
В некоторых районах ожидается пыльная буря, которая придет из Калмыкии. Вероятно, речь идет о восточной части Ростовской области: Дубовском, Заветинском, Волгодонском, Зимовниковском и других районах.
Температура воздуха в регионе составит +9…+14 градусов вечером 29 сентября. Местами — до +6. Днем 30 сентября воздух прогреется до +23…+28, а с 1 октября на улице немного похолодает. Столбик термометра покажет +20…+25 градусов.
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