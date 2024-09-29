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Posted 29 сентября, 07:12

Published 29 сентября, 07:12

Modified 29 сентября, 07:12

Updated 29 сентября, 07:12

Штормовой ветер накроет Ростовскую область

Штормовой ветер накроет Ростовскую область

29 сентября 2024, 07:12
Фото: Изображение Midjourney
Штормовой ветер накроет Ростовскую область
Ветер в Ростовской области усилится до 20 и более метров в секунду, сообщают специалисты Северо-Кавказского УГМС.

В донской столице 30 сентября скорость ветра в среднем составит около 7-12 метров в секунду, иногда возможны порывы до 15-18 метров в секунду. При этом накануне ночью будет +11…+13 градусов, а днем 30-го — +25…+27. На следующий день столбик термометра опустится до +21…+23.

На территории Ростовской области юго-восточный ветер усилится до 20 метров в секунду уже к вечеру 29 сентября. На следующий день скорость увеличится до 22 метров в секунду (79 километров в час).

Пыльная буря надвигается на Ростовскую область из Калмыкии
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В некоторых районах ожидается пыльная буря, которая придет из Калмыкии. Вероятно, речь идет о восточной части Ростовской области: Дубовском, Заветинском, Волгодонском, Зимовниковском и других районах.

Температура воздуха в регионе составит +9…+14 градусов вечером 29 сентября. Местами — до +6. Днем 30 сентября воздух прогреется до +23…+28, а с 1 октября на улице немного похолодает. Столбик термометра покажет +20…+25 градусов.

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