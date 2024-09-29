Штормовой ветер накроет Ростовскую область

В донской столице 30 сентября скорость ветра в среднем составит около 7-12 метров в секунду, иногда возможны порывы до 15-18 метров в секунду. При этом накануне ночью будет +11…+13 градусов, а днем 30-го — +25…+27. На следующий день столбик термометра опустится до +21…+23.