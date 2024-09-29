Сильнейшая за последние четыре года пыльная буря накрыла Ростов-на-Дону

Атмосферное явление опасно для здоровья человека. Особое внимание безопасности нужно уделить аллергикам, а также людям с респираторными и сердечными заболеваниями. Чтобы избежать проблем с дыханием, рекомендуется остаться дома и закрыть окна. Однако, если это невозможно, следует использовать медицинские маски и смоченные водой марлевые повязки.