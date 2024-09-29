Сильнейшая за последние четыре года пыльная буря накрыла Ростов-на-Дону

Posted 29 сентября, 13:15
Published 29 сентября, 13:15
Modified 29 сентября, 13:26
Updated 29 сентября, 13:26
Жители Ростова-на-Доне сообщают, что за пару часов сильный ветер принес в город пыльную бурю. Донскую столицу накрыла желтая дымка, а из окна многоэтажки сложно разглядеть горизонт. Ростовчане также отмечают, что на улице стало тяжело дышать.
Атмосферное явление опасно для здоровья человека. Особое внимание безопасности нужно уделить аллергикам, а также людям с респираторными и сердечными заболеваниями. Чтобы избежать проблем с дыханием, рекомендуется остаться дома и закрыть окна. Однако, если это невозможно, следует использовать медицинские маски и смоченные водой марлевые повязки.
Ранее стало известно, какие еще города Ростовской области страдают от пыльной бури.
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