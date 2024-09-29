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Posted 29 сентября, 13:15

Published 29 сентября, 13:15

Modified 29 сентября, 13:26

Updated 29 сентября, 13:26

Мощная пыльная буря ворвалась в Ростов-на-Дону

Сильнейшая за последние четыре года пыльная буря накрыла Ростов-на-Дону

29 сентября 2024, 13:15
Фото: 1MI
Мощная пыльная буря ворвалась в Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону накрыла пыльная буря. В городе нечем дышать, рассказали ростовчане изданию RostovGazeta.

Жители Ростова-на-Доне сообщают, что за пару часов сильный ветер принес в город пыльную бурю. Донскую столицу накрыла желтая дымка, а из окна многоэтажки сложно разглядеть горизонт. Ростовчане также отмечают, что на улице стало тяжело дышать.

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Атмосферное явление опасно для здоровья человека. Особое внимание безопасности нужно уделить аллергикам, а также людям с респираторными и сердечными заболеваниями. Чтобы избежать проблем с дыханием, рекомендуется остаться дома и закрыть окна. Однако, если это невозможно, следует использовать медицинские маски и смоченные водой марлевые повязки.

Ранее стало известно, какие еще города Ростовской области страдают от пыльной бури.

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