Стало известно, когда закончится пыльная буря в Ростовской области

Posted 29 сентября, 13:37
Published 29 сентября, 13:37
Modified 29 сентября, 13:39
Updated 29 сентября, 13:39
Пыльная буря накрыла Ростов и почти всю область 29 сентября. Сильный порывистый ветер целый день поднимает в воздух частички почвы.
По прогнозам синоптиков, непогода будет бушевать ещё несколько дней: 30 сентября, 1 октября, затем ветер стихнет. И пыльная буря начнет уменьшаться. Днем 2 октября она будет наблюдаться в регионе местами. Скорее всего, только в восточных районах: Дубовском, Заветинском и прочих.
Несколько лет назад, в конце сентября — начале октября 2020 года, было сразу несколько мощных пыльных бурь в Ростовской области. Тогда ветер повалил десятки деревьев, сорвал части крыши, а на трассах ухудшилась видимость. Не исключено, что в этот раз пыльная буря продлится тоже не одну неделю. По крайней мере, синоптики уверены, что она не прекратится раньше 3 октября.
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