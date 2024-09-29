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Posted 29 сентября, 13:37

Published 29 сентября, 13:37

Modified 29 сентября, 13:39

Updated 29 сентября, 13:39

Стало известно, когда закончится пыльная буря в Ростовской области

Стало известно, когда закончится пыльная буря в Ростовской области

29 сентября 2024, 13:37
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, когда закончится пыльная буря в Ростовской области

Пыльная буря стихнет в Ростовской области только через три дня

Синоптики рассказали, сколько продлится пыльная буря в Ростовской области, которая появилась в конце сентября. Прогноз опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.

Пыльная буря накрыла Ростов и почти всю область 29 сентября. Сильный порывистый ветер целый день поднимает в воздух частички почвы.

По прогнозам синоптиков, непогода будет бушевать ещё несколько дней: 30 сентября, 1 октября, затем ветер стихнет. И пыльная буря начнет уменьшаться. Днем 2 октября она будет наблюдаться в регионе местами. Скорее всего, только в восточных районах: Дубовском, Заветинском и прочих.

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Несколько лет назад, в конце сентября — начале октября 2020 года, было сразу несколько мощных пыльных бурь в Ростовской области. Тогда ветер повалил десятки деревьев, сорвал части крыши, а на трассах ухудшилась видимость. Не исключено, что в этот раз пыльная буря продлится тоже не одну неделю. По крайней мере, синоптики уверены, что она не прекратится раньше 3 октября.

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