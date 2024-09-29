Стало известно, когда закончится пыльная буря в Ростовской области

Несколько лет назад, в конце сентября — начале октября 2020 года, было сразу несколько мощных пыльных бурь в Ростовской области. Тогда ветер повалил десятки деревьев, сорвал части крыши, а на трассах ухудшилась видимость. Не исключено, что в этот раз пыльная буря продлится тоже не одну неделю. По крайней мере, синоптики уверены, что она не прекратится раньше 3 октября.