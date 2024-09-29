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Posted 29 сентября, 13:43

Published 29 сентября, 13:43

Modified 29 сентября, 13:44

Updated 29 сентября, 13:44

Появилось видео пыльной бури, накрывшей Ростов 29 сентября

Только очертания зданий: появилось видео пыльной бури, накрывшей Ростов 29 сентября

29 сентября 2024, 13:43
Фото: rostovgazeta.ru
Появилось видео пыльной бури, накрывшей Ростов 29 сентября

Появилось видео пыльной бури, накрывшей Ростов 29 сентября

Местные жители поделились с RostovGazeta видео пыльную бурю, которая накрыла Ростов и почти всю область 29 сентября.

На кадрах видно, как многоэтажки скрываются под серой дымкой. Те, что расположены поблизости (примерно на расстоянии 500-1000 метров), еще различимы. А вот те, что стоят подальше (один-два километра), окончательно расплываются из-за пыльной бури. Видно только очертания зданий.

Как сообщала RostovGazeta, пыльная буря стала сильнейшей за последние четыре года. В городе буквально нечем дышать. Людям приходится выходить в масках из дома, чтобы не надышаться пылью. Кроме того, песчинки почвы могут попасть вместе с ветром в глаза.

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В ближайшие часы буря продолжит бушевать. Так же она ожидается в ближайшие двое суток: 30 сентября и 1 октября. На следующий день, 2 октября, она начнет отступать. С этого дня ветер будет разносить пыль только по некоторым районам Ростовской области.

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