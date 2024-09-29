Только очертания зданий: появилось видео пыльной бури, накрывшей Ростов 29 сентября

Как сообщала RostovGazeta, пыльная буря стала сильнейшей за последние четыре года. В городе буквально нечем дышать. Людям приходится выходить в масках из дома, чтобы не надышаться пылью. Кроме того, песчинки почвы могут попасть вместе с ветром в глаза.