Только очертания зданий: появилось видео пыльной бури, накрывшей Ростов 29 сентября

Posted 29 сентября, 13:43
Published 29 сентября, 13:43
Modified 29 сентября, 13:44
Updated 29 сентября, 13:44
На кадрах видно, как многоэтажки скрываются под серой дымкой. Те, что расположены поблизости (примерно на расстоянии 500-1000 метров), еще различимы. А вот те, что стоят подальше (один-два километра), окончательно расплываются из-за пыльной бури. Видно только очертания зданий.
Как сообщала RostovGazeta, пыльная буря стала сильнейшей за последние четыре года. В городе буквально нечем дышать. Людям приходится выходить в масках из дома, чтобы не надышаться пылью. Кроме того, песчинки почвы могут попасть вместе с ветром в глаза.
В ближайшие часы буря продолжит бушевать. Так же она ожидается в ближайшие двое суток: 30 сентября и 1 октября. На следующий день, 2 октября, она начнет отступать. С этого дня ветер будет разносить пыль только по некоторым районам Ростовской области.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]