Центр погоды «Фобос» сообщил, когда в Ростове-на-Дону стихнет песчаная буря

Posted 29 сентября, 15:33
Published 29 сентября, 15:33
Modified 29 сентября, 15:35
Updated 29 сентября, 15:35
Южные регионы России, в том числе и Ростовскую область накрыла пыльная буря. Сначала она достигла восточной части региона, а затем добралась и до Ростова-на-Дону. Синоптики прогнозируют, что шквалистый ветер продержится еще сутки — 30 сентября.
Песчаная буря также охватила юг Волгоградской и Астраханскую области. Но воздушные массы понесут пыль дальше в сторону Центральной России: в Белгородскую, Липецкую и Нижегородскую и другие области.
Добавим, что до некоторых регионов пыльная буря доберется только во вторник, 1 октября.
Ранее RostovGazeta показала кадры сильнейшей пыльной бури в Ростове-на-Дону. В песке можно разглядеть только очертания строений и улиц, а также точку, похожую на солнце.
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