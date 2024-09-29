Центр погоды «Фобос» сообщил, когда в Ростове-на-Дону стихнет песчаная буря

Южные регионы России, в том числе и Ростовскую область накрыла пыльная буря. Сначала она достигла восточной части региона, а затем добралась и до Ростова-на-Дону. Синоптики прогнозируют, что шквалистый ветер продержится еще сутки — 30 сентября.