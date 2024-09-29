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Posted 29 сентября, 15:33

Published 29 сентября, 15:33

Modified 29 сентября, 15:35

Updated 29 сентября, 15:35

Метеорологи «Фобос» рассказали, когда на Дону стихнет песчаная буря

Центр погоды «Фобос» сообщил, когда в Ростове-на-Дону стихнет песчаная буря

29 сентября 2024, 15:33
Фото: Шедеврум
Метеорологи «Фобос» рассказали, когда на Дону стихнет песчаная буря
Песчаная буря в Ростовской области продержится еще минимум сутки, сообщает центр погоды «Фобос».

Южные регионы России, в том числе и Ростовскую область накрыла пыльная буря. Сначала она достигла восточной части региона, а затем добралась и до Ростова-на-Дону. Синоптики прогнозируют, что шквалистый ветер продержится еще сутки — 30 сентября.

Песчаная буря также охватила юг Волгоградской и Астраханскую области. Но воздушные массы понесут пыль дальше в сторону Центральной России: в Белгородскую, Липецкую и Нижегородскую и другие области.

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Добавим, что до некоторых регионов пыльная буря доберется только во вторник, 1 октября.

Ранее RostovGazeta показала кадры сильнейшей пыльной бури в Ростове-на-Дону. В песке можно разглядеть только очертания строений и улиц, а также точку, похожую на солнце.

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