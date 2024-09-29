Вакцинация от гриппа: когда и где сделать прививку в Ростове

Posted 29 сентября, 08:20
Published 29 сентября, 08:20
Modified 29 сентября, 08:20
Updated 29 сентября, 08:20
Грипп — одно из острых инфекционных заболеваний дыхательных путей, которое поражает и детей, и взрослых. Он может вызвать осложнения. Вирус быстро распространяется, и особенно опасен для людей с низким иммунитетом. Самым эффективным способом защиты от него остается вакцинация.
— Вакцину от гриппа, обычно, мы получаем во второй половине августа и начинаем делать прививки, — поделился с RostovGazeta ростовский врач, пожелавший остаться анонимным. — Об этом сейчас и будем информировать население — на сайте поликлиники, в социальных сетях. Ростовчане должны понимать, что в современном мире без вакцинации жить нельзя
Вакцинацию рекомендуется делать детям, с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями почек, печени, бронхолегочной системы и эндокринных желез. Кроме того, прививаться стоит детям и взрослым, которые регулярно находятся в местах с большим количеством людей: детский сад, школа, офис, завод и другие помещения, предназначенные для работы.
В плане по вакцинации — не менее 75% населения из группы риска. К ним относятся дети от полугода до трех лет, старше трех лет с хроническими заболеваниями, пожилые граждане старше 65 лет, беременные женщины, медики, некоторые чиновники, работники сфер образования, торговли, общепита и прочих.
Их можно поделить на российские и зарубежные. Самой популярной в России считается «Ультрикс Квадри». Это оптимальный вариант, поскольку состав не имеет адъюванта (прим. — стимуляторы иммунной системы, которые повышают реакцию на введенную вакцину и усиливают выработку защитных антител) и консерванта (прим. — вещества, которые предотвращают загрязнение вакцины бактериями и грибками после открытия многодозового флакона), содержит стандартизованное количество антигенов (по 15 мкг каждого типа), подходит для людей разного возраста, беременным и кормящим женщинам.
Все вакцины подходят для детей старше 6 месяцев. Для взрослых без ограничения по возрасту, беременных и кормящих женщин: «Ультрикс», «Ультрикс Квадри». Похожий препарат, но с отличием в показаниях для беременных женщин — только во втором и третьем триместрах: «Гриппол Плюс», а для взрослых до 60 лет — «Гриппол Квадривалент».
Также для взрослых до 60 лет, беременных и кормящих женщин есть вакцина «Совигрипп». Без ограничения по возрасту для взрослых — «Флю-М», но она запрещена для беременных и кормящих. А «Флю-М Тетра» подойдет только детям, а также взрослым до 60 лет.
Помимо отечественных, существуют и импортные прививки против гриппа: французская Vaxigrip («Ваксигрип»), голландская Influvac («Инфлювак»), бельгийская Fluarix («Флюарикс») и немецкая Begrivac («Бегривак»).
Все зарубежные препараты могут быть менее эффективны из-за сниженного количества антигенов. Кроме того, импортные вакцины уже несколько лет не поступают в Россию. И поставок в ближайшее время не предвидится.
Как правило, вирусы активно распространяются в период холодов и дождей: поздней осенью, зимой и ранней весной. Поэтому врачи рекомендуют ставить прививку осенью, до начала простудных заболеваний за 3-4 недели. Например, в конце сентября — начале октября.
Тем, кто получает две дозы, первую прививку нужно сделать как можно раньше — в начале сентября. Чтобы в октябре (через 28 дней) получить вторую до начала заболеваемости. Защита от гриппа может снизиться после вакцинации к февралю-марту, когда вирус еще циркулирует. Поэтому торопиться в этом деле тоже не стоит. Главное, не откладывать вакцинацию до последнего. Если нужна только одна доза, можно привиться до конца октября-ноября.
У вакцины от гриппа немного противопоказаний, но их все же нужно учитывать. Это аллергия на куриный белок, на основе которого созданы все препараты, кроме «Флю-М» и «Флю-М Тетра», а также обострение хронических заболеваний и тем, кто начал болеть или только что переболел ОРВИ.
После вакцинации не стоит принимать горячую ванну, тереть плечо мочалкой. В первые день после прививки лучше исключить физические нагрузки и соблюдать покой — так организму проще вырабатывать антитела. При этом можно купаться и мочить место укола.
В некоторых случаях возможны осложнения после вакцинации. В их числе головная, мышечная или суставная боль, покраснение, синяк или уплотнение в месте инъекции, повышенная потливость и температура тела, озноб, усталость.
Вакцину можно получить абсолютно бесплатно в поликлинике по месту жительства. Для этого понадобится полис ОМС и документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении для детей).
Кроме того, различные вакцины предлагают и частные клиники. В среднем прививка обойдется в 500-2000 рублей. В некоторых медучреждениях цена выше — она достигает 4000-4500 рублей. За счет чего стоимость настолько увеличена, не уточняется.
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