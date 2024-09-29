Вакцинация от гриппа: когда и где сделать прививку в Ростове

Тем, кто получает две дозы, первую прививку нужно сделать как можно раньше — в начале сентября. Чтобы в октябре (через 28 дней) получить вторую до начала заболеваемости. Защита от гриппа может снизиться после вакцинации к февралю-марту, когда вирус еще циркулирует. Поэтому торопиться в этом деле тоже не стоит. Главное, не откладывать вакцинацию до последнего. Если нужна только одна доза, можно привиться до конца октября-ноября.