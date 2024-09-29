Видимость на трассе М-4 «Дон» упала до нуля из-за пыльной бури и пожара

По данным Госавтоинспекции, дым от пожара в районе поселка Аюта тянет в сторону трассы М-4 «Дон». Автодорогу полностью заволокло густым дымом, проезжую часть не видно дальше пяти метров. Особо внимательными нужно быть тем водителям, которые пересекают 1011 километр дороги, так как видимость максимально низкая. Ситуацию также усложняет пыльная буря.