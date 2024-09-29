Видимость на трассе М-4 «Дон» упала до нуля из-за пыльной бури и пожара

Posted 29 сентября, 13:12
Published 29 сентября, 13:12
Modified 29 сентября, 13:14
Updated 29 сентября, 13:14
По данным Госавтоинспекции, дым от пожара в районе поселка Аюта тянет в сторону трассы М-4 «Дон». Автодорогу полностью заволокло густым дымом, проезжую часть не видно дальше пяти метров. Особо внимательными нужно быть тем водителям, которые пересекают 1011 километр дороги, так как видимость максимально низкая. Ситуацию также усложняет пыльная буря.
Согласно сведениям МЧС, в Октябрьском районе рядом с хутором Аюта горит сухая трава. Площадь возгорания составляет одну тысячу квадратных метров. Огонь тушат семь единиц техники и 23 спасателя. Угрозы населенным пунктам нет.
Сотрудники УГИБДД рекомендуют водителям снизить скорость движения и выдерживать достаточную дистанцию между транспортными средствами.
До этого стало известно, что Ростовскую область накрыла пыльная буря.
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