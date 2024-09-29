Военные остановили ночную террористическую атаку на Ростовскую область

В Ростовской области система ПВО отработала по 18 воздушным целям. Как сообщала RostovGazeta, 29 сентября примерно в 01:30 мск сбили четыре БПЛА над Азовским районом. К утру выяснилось, что военные уничтожили всего 18 дронов, из которых 13 — в Миллеровском районе.