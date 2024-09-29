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Posted 29 сентября, 06:06

Published 29 сентября, 06:06

Modified 29 сентября, 06:39

Updated 29 сентября, 06:39

Военные остановили ночную террористическую атаку на Ростовскую область

Военные остановили ночную террористическую атаку на Ростовскую область

29 сентября 2024, 06:06
Фото: mil.ru
Военные остановили ночную террористическую атаку на Ростовскую область
Военнослужащие пресекли попытку совершить террористическую атаку с применением беспилотников. Средствами ПВО уничтожили дроны над шестью субъектами и Азовским морем, сообщает Минобороны РФ.

В Ростовской области система ПВО отработала по 18 воздушным целям. Как сообщала RostovGazeta, 29 сентября примерно в 01:30 мск сбили четыре БПЛА над Азовским районом. К утру выяснилось, что военные уничтожили всего 18 дронов, из которых 13 — в Миллеровском районе.

Чуть меньше, по 17 беспилотников, сбили в Белгородской и Воронежской областях. Над Азовским морем отразили атаку трех беспилотников. А над Брянской, Курской областями и на Кубани попали по одной воздушной цели.

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Наибольшее число дронов засекли над Волгоградской областью. Там силами противовоздушной обороны перехватили 67 летательных аппаратов. Всего за одну ночь в России уничтожено 125 украинских БПЛА самолетного типа. В результате атаки не зафиксировали повреждений на земле. Только небольшие пожары после падения обломков, которые быстро ликвидировали.

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