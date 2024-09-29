«Возле моей хаты сбили!»: жители Ростовской области рассказали о ночной атаке БПЛА

Ночью 29 сентября Ростовскую область атаковали 18 беспилотников. Пять из них сбили в юго-западной части региона и 13 — в Миллеровском районе. Все летательные аппараты были ликвидированы системой ПВО. Пострадавших и разрушений нет. Однако в результате падения обломков вспыхнул пожар в районе села Самарского в Азовском районе и загорелось около 20 гектаров леса в Милютинском районе.