«Возле моей хаты сбили!»: жители Ростовской области рассказали о ночной атаке БПЛА

Posted 29 сентября, 10:12
Published 29 сентября, 10:12
Modified 29 сентября, 10:14
Updated 29 сентября, 10:14
Ночью 29 сентября Ростовскую область атаковали 18 беспилотников. Пять из них сбили в юго-западной части региона и 13 — в Миллеровском районе. Все летательные аппараты были ликвидированы системой ПВО. Пострадавших и разрушений нет. Однако в результате падения обломков вспыхнул пожар в районе села Самарского в Азовском районе и загорелось около 20 гектаров леса в Милютинском районе.
«Возле моей хаты только что дрон сбили — горит все. Там еще один дрон сбили — тоже горит все, — поделился один из жителей Самарского. — Такой шарах был! Я из дома вылетел — думал, стекла повыбивает.
Жители Ростовской области перепуганы, но благодарны военным за проделанную работу: «Это очень страшно…».
«Спасибо большое парням за относительно спокойную ночь», — пишет пользователь.
«Ура все сбили и всех победили», — радуется дончанин.
«Спасибо нашим мальчикам! Отлично работает ПВО», — отметил подписчик.
Добавим, что всего за минувшую ночь на территории России было уничтожено и перехвачено 125 украинских БПЛА.
Ранее глава Ростовской области Василий Голубев назвал последствия атаки беспилотников.
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