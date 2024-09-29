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Posted 29 сентября, 09:02

Published 29 сентября, 09:02

Modified 29 сентября, 09:04

Updated 29 сентября, 09:04

На камеру попал звук мощного взрыва при работе ПВО в Ростовской области

«Вспышка была»: камеры зафиксировали мощный взрыв при работе ПВО в Ростовской области

29 сентября 2024, 09:02
Фото: Изображение Midjourney
На камеру попал звук мощного взрыва при работе ПВО в Ростовской области

Камеры зафиксировали мощный взрыв при работе ПВО в Ростовской области

Жители Ростовской области записали звук взрыва при работе ПВО в ночь на 29 сентября, кадры с мощным грохотом очевидцы разместили в социальных сетях.

На видео сняли момент, когда раздался грохот. По словам автора ролика, прогромыхало в городе Цимлянске одноименного района.

— Вспышка какая-то была, — говорит мужской голос за кадром.

А через несколько секунд гремит взрыв.

— Страшно! Как уснуть-то? — поделились переживаниями подписчики telegram-канала «Это Ростов новости».
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Подобные звуки раздавались ночью в нескольких районах региона. Как сообщала RostovGazeta, всего на Дону сбили 18 беспилотников. Из них 13 — в Миллеровском районе. Еще пять — на юго-западе Ростовской области, в том числе в Азовском районе.

Общее число дронов, которые отразили в России, превышает сотню. Только над Волгоградской областью силами ПВО удалось уничтожить почти 70 единиц летательных аппаратов.

Около 11 часов дня губернатор Василий Голубев сообщил о лесном пожаре в Милютинском районе. Возгорание спровоцировали обломки упавшего беспилотника. Там горит порядка 20 гектаров леса.

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