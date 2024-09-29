«Вспышка была»: камеры зафиксировали мощный взрыв при работе ПВО в Ростовской области

Подобные звуки раздавались ночью в нескольких районах региона. Как сообщала RostovGazeta, всего на Дону сбили 18 беспилотников. Из них 13 — в Миллеровском районе. Еще пять — на юго-западе Ростовской области, в том числе в Азовском районе.