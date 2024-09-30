Аграриев в Ростовской области уличили в использовании запрещенных пестицидов

Posted 30 сентября, 08:54
Published 30 сентября, 08:54
Modified 30 сентября, 09:19
Updated 30 сентября, 09:19
Речь идет о 30 хозяйствах, при работе которых зафиксировали нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами. Всех их привлекли к административной ответственности.
Чаще всего в числе нарушений оказывались применение пестицидов с истекшим сроком регистрации и тех, которые не разрешены к применению на культурах. Например, подобные случаи выявили в сентябре 2024 года на двух сельхозпредприятиях: АО «Дружба» и ООО «СХП Мечетинское». Для борьбы с грызунами там использовали пестицид, у которого срок регистрации закончился еще в январе 2023 года.
Специалисты надзорного ведомства считают, что подобные нарушения могут нанести вред окружающей среде. Организации привлекли к ответственности по статье, которая предусматривает закрытие на 90 суток или штраф — до 100 тысяч рублей.
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