Аграриев в Ростовской области уличили в использовании запрещенных пестицидов

Чаще всего в числе нарушений оказывались применение пестицидов с истекшим сроком регистрации и тех, которые не разрешены к применению на культурах. Например, подобные случаи выявили в сентябре 2024 года на двух сельхозпредприятиях: АО «Дружба» и ООО «СХП Мечетинское». Для борьбы с грызунами там использовали пестицид, у которого срок регистрации закончился еще в январе 2023 года.