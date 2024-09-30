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Posted 30 сентября, 08:54

Published 30 сентября, 08:54

Modified 30 сентября, 09:19

Updated 30 сентября, 09:19

Запрещенные ядохимикаты использовали аграрии Ростовской области

Аграриев в Ростовской области уличили в использовании запрещенных пестицидов

30 сентября 2024, 08:54
Фото: Pxhere
Запрещенные ядохимикаты использовали аграрии Ростовской области
Десятки агропредприятий Ростовской области использовали запрещенные ядохимикаты, сказано на сайте регионального управления Россельхознадзора.

Речь идет о 30 хозяйствах, при работе которых зафиксировали нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами. Всех их привлекли к административной ответственности.

Чаще всего в числе нарушений оказывались применение пестицидов с истекшим сроком регистрации и тех, которые не разрешены к применению на культурах. Например, подобные случаи выявили в сентябре 2024 года на двух сельхозпредприятиях: АО «Дружба» и ООО «СХП Мечетинское». Для борьбы с грызунами там использовали пестицид, у которого срок регистрации закончился еще в январе 2023 года.

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Специалисты надзорного ведомства считают, что подобные нарушения могут нанести вред окружающей среде. Организации привлекли к ответственности по статье, которая предусматривает закрытие на 90 суток или штраф — до 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, какой бизнес в Ростовской области попадет под проверки Роспотребнадзора.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Штраф#Роспотребнадзор#Нарушения#Грызуны#Административная ответственность#Окружающая среда#Пестициды#Ядохимикаты
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