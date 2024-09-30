Больше 36 часов полыхал лесной пожар после падения БПЛА в Ростовской области

Posted 30 сентября, 18:17
Published 30 сентября, 18:17
Modified 30 сентября, 18:19
Updated 30 сентября, 18:19
Селивановское лесничество полыхало примерно полтора дня. Пожар зафиксировали 29 сентября около 07:00 мск. Пламя охватило лес после падения обломков беспилотника, сбитого системой ПВО.
Сначала площадь ЧП составляла около 5000 квадратных метров, но сильный ветер быстро разносил огонь по округе. Вскоре горело уже 20 гектаров, пламя начало перебрасываться на жилые дома в соседнем хуторе.
Спустя сутки в огне было более 200 гектаров (свыше двух миллионов квадратных метров!), на месте работали полторы сотни спасателей на 50 автоцистернах. С воздуха пожар заливали тоннами воды, задействовав специальный вертолет.
Из-за крупного происшествия во всем районе объявили режим ЧС. Только к 14:00 мск 30 сентября удалось локализовать пожар. Пламя удерживали на площади 215 гектаров.
По данным на 20:30, огнеборцы полностью ликвидировали возгорание.
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