До 190 гектаров выросла площадь пожара в Ростовской области из-за упавшего дрона

Posted 30 сентября, 09:54
Published 30 сентября, 09:54
Modified 30 сентября, 09:56
Updated 30 сентября, 09:56
Ранним утром 30 сентября площадь возгорания в Милютинском районе составляла порядка 100 гектаров. К полудню она увеличилась до 190. На месте работают 159 спасателей на полусотне автоцистерн. В тушении задействовали даже вертолет. С воздуха сбросили более 40 тонн воды. Однако удержать огонь на одной площади не удается. В районе продолжает действовать режим ЧС.
По сравнению с первыми данными о ЧП, когда утром 29 сентября полыхало порядка 5000 квадратных метров, площадь выросла в 340 раз! В считанные минуты сильный порывистый ветер разнес пламя по сухой растительности в Селивановском лесничестве. Оттуда огонь перебросился на окраину хутора Варламовка. Пожар повредил один жилой дом и одну хозпостройку.
Всего за сутки случились четыре возгорания. Из них одно уже потушили — в Романовском лесничестве на площади 3000 квадратных метров. Остались еще три, в том числе в Селивановском лесничестве и в Шолоховском лесничестве. Последний горит на площади 40 гектаров и тоже пока не локализован. Третий охватил четыре гектара (40 тысяч квадратных метров) в Донецком лесничестве, его удалось локализовать утром 30 сентября.
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