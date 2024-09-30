До 190 гектаров выросла площадь пожара в Ростовской области из-за упавшего дрона

Всего за сутки случились четыре возгорания. Из них одно уже потушили — в Романовском лесничестве на площади 3000 квадратных метров. Остались еще три, в том числе в Селивановском лесничестве и в Шолоховском лесничестве. Последний горит на площади 40 гектаров и тоже пока не локализован. Третий охватил четыре гектара (40 тысяч квадратных метров) в Донецком лесничестве, его удалось локализовать утром 30 сентября.