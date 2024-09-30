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Posted 30 сентября, 09:54

Published 30 сентября, 09:54

Modified 30 сентября, 09:56

Updated 30 сентября, 09:56

Лесной пожар после падения беспилотника в Ростовской области полыхает на 170 га

До 190 гектаров выросла площадь пожара в Ростовской области из-за упавшего дрона

30 сентября 2024, 09:54
Фото: МЧС. для иллюстрации
Лесной пожар после падения беспилотника в Ростовской области полыхает на 170 га
Площадь лесного пожара, случившегося после падения беспилотника в Ростовской области, увеличился за несколько часов почти в два раза — до 190 гектаров, сообщает Департамент лесного хозяйства региона.

Ранним утром 30 сентября площадь возгорания в Милютинском районе составляла порядка 100 гектаров. К полудню она увеличилась до 190. На месте работают 159 спасателей на полусотне автоцистерн. В тушении задействовали даже вертолет. С воздуха сбросили более 40 тонн воды. Однако удержать огонь на одной площади не удается. В районе продолжает действовать режим ЧС.

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По сравнению с первыми данными о ЧП, когда утром 29 сентября полыхало порядка 5000 квадратных метров, площадь выросла в 340 раз! В считанные минуты сильный порывистый ветер разнес пламя по сухой растительности в Селивановском лесничестве. Оттуда огонь перебросился на окраину хутора Варламовка. Пожар повредил один жилой дом и одну хозпостройку.

Всего за сутки случились четыре возгорания. Из них одно уже потушили — в Романовском лесничестве на площади 3000 квадратных метров. Остались еще три, в том числе в Селивановском лесничестве и в Шолоховском лесничестве. Последний горит на площади 40 гектаров и тоже пока не локализован. Третий охватил четыре гектара (40 тысяч квадратных метров) в Донецком лесничестве, его удалось локализовать утром 30 сентября.

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