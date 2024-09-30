Двое детей в детсаду в Ростове поранились брошенными использованными шприцами

В интернете появились сообщения о том, что 24 сентября двое детей якобы нашли использованные шприцы с иглами на территории детсада. Малыши поранились опасной находкой. Родители узнали о случившемся не сразу. Кроме того, по словам автора сообщения, детям не оказали своевременную медпомощь.