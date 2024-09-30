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Posted 30 сентября, 10:54

Published 30 сентября, 10:54

Modified 30 сентября, 10:56

Updated 30 сентября, 10:56

Бастрыкин взял на контроль проверку по травмированию детей в детсаду Ростова

Двое детей в детсаду в Ростове поранились брошенными использованными шприцами

30 сентября 2024, 10:54
Фото: Unsplash
Бастрыкин взял на контроль проверку по травмированию детей в детсаду Ростова

Бастрыкин взял на контроль проверку по травмированию детей в детсаду Ростова

Глава Следкома России поручил доложить о результатах проверки по информации о травмировании двух воспитанников детского сада в Ростове, сообщает региональный СУ СКР.

В интернете появились сообщения о том, что 24 сентября двое детей якобы нашли использованные шприцы с иглами на территории детсада. Малыши поранились опасной находкой. Родители узнали о случившемся не сразу. Кроме того, по словам автора сообщения, детям не оказали своевременную медпомощь.

Теперь малышам придется не один день провести в больнице под наблюдением врачей, чтобы проверить, не заразились ли они инфекцией.

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Когда об инциденте стало известно правоохранителям, следователи организовали проверку. Случившимся заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о ходе и результатах проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее RostovGazeta сообщала о возбуждении уголовного дела после конфликта с цыганами в школе.

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