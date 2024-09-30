Экономист рассказал, что ждет Ростовскую область из-за падения объема урожая

Однако ничего тотально критического, по мнению собеседника, не произойдет. Просто в этом году ситуация обострилась. Но такая турбулентность, в принципе, наблюдается всегда. Сельское хозяйство — это «живой организм», а не производство, к примеру, обуви или башенных кранов, где все очевидно.