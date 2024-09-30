Экономист рассказал, что ждет Ростовскую область из-за падения объема урожая

Posted 30 сентября, 07:14
Published 30 сентября, 07:14
Modified 30 сентября, 07:16
Updated 30 сентября, 07:16
Напомним, что из-за возвратных весенних заморозков, в Ростовской области погибло более 200 тысяч гектаров, а повреждено было почти 900 тысяч. Отсутствие необходимого числа осадков повлияло на производство подсолнечника и кукурузы. Об этом заявил донской парламентарий, доктор сельскохозяйственных наук Вячеслав Василенко.
Экономист подчеркивает, что в этом году действительно идет снижение и урожая, и объема продукции животноводства и птицеводства.
«Это связано с удорожанием инфраструктуры для сельского хозяйства, перевозок, логистики, удобрений и семян. Семенной материал во многом был импортный, в том числе и в птицеводстве, — отмечает Георгий Остапкович. — К тому же, у нас почти нулевая безработица. Если не повышать зарплату работникам аграрного сектора, то они просто-напросто уйдут трудиться на машиностроительные заводы, где оплата в два, а то и в три раза выше. А это тоже издержки для сельскохозяйственных производств».
К тому же, как уточняет экономист, у земли есть свой цикл. Нынешний год как раз вошел в пик спада.
Однако ничего тотально критического, по мнению собеседника, не произойдет. Просто в этом году ситуация обострилась. Но такая турбулентность, в принципе, наблюдается всегда. Сельское хозяйство — это «живой организм», а не производство, к примеру, обуви или башенных кранов, где все очевидно.
«Я бы не делал фундаментальных негативных выводов. То, что пойдет спад, причем не только по Ростовской области, но и по другим сельскохозяйственным регионам — очевидно. Но этот спад крупно не повлияет на внутренний рынок, — уверен экономист. — В крайнем случае, мы всегда можем закупить продукцию в дружественных странах, в которых ведутся сельскохозяйственные работы. Главное, не упустить момент, просчитать возможность дефицита какого-то продукта и решить задачу, обратившись к контрагентам. В цивилизованных странах так поступали всегда при возникновении каких-то форс-мажорных ситуаций».
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