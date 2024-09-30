Губернатор Голубев ввел режим ЧС на всей территории Ростовской области

Posted 30 сентября, 13:21
Published 30 сентября, 13:21
Modified 30 сентября, 13:23
Updated 30 сентября, 13:23
За последние сутки на территории Ростовской области возникло несколько крупных лесных и ландшафтных пожаров. Пострадало сразу четыре лесничества. В Романовском и Шолоховском массиве уже удалось потушить огонь. Удалось локализовать лесной пожар в Миллеровском районе.
В тушении этих пожаров задействованы почти 500 спасателе и более 140 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8, который уже совершил 25 сбросов воды общим объемом в 100 тонн.
Опасная обстановка в регионе: сухая и жаркая погода, пожары и штормовой ветер, вынудила губернатора объявить режим чрезвычайной ситуации на всей территории Ростовской области.
Добавим, что губернатор провел оперативное совещание, где были рассмотрены дополнительные противопожарные меры.
«Поручил контрольному управлению проверить исполнение на местах необходимых мер по оказанию помощи пострадавшим от пожаров», — сообщил Голубев.
Ранее возникший из-за БПЛА пожар в Ростовской области локализовали на 215 гектарах.
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