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Posted 30 сентября, 15:30

Published 30 сентября, 15:30

Modified 30 сентября, 15:30

Updated 30 сентября, 15:30

Итоги дня: в Ростовской области ввели режим ЧС, а жители дышат опасным воздухом

Итоги дня: в Ростовской области ввели режим ЧС, а жители дышат опасным воздухом

30 сентября 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Итоги дня: в Ростовской области ввели режим ЧС, а жители дышат опасным воздухом
Губернатор Василий Голубев ввел режим ЧС на всей территории Ростовской области, тем временем загрязнение воздуха на Дону может достигнуть опасных значений из-за пыльной бури, а участники сговора при закупке коек в ковидный госпиталь в Ростове пойдут под суд.

Режим ЧС

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ввел режим ЧС на территории всего региона из-за сложившихся погодных условий и большого количества пожаров. Так, сухая и довольно жаркая для осени погода и шквалистый ветер создают опасную обстановку в регионе.

За последние сутки в Ростовской области сотрудники МЧС зафиксировали несколько масштабных лесных и ландшафтных пожаров. Огонь охватил четыре лесничества. В настоящий момент потушили пламя в Романовском и Шолоховском массивах, а также лесной пожар в Миллеровском районе.

На борьбу с огнем брошены силы почти 500 спасателей и более 140 единиц спецтехники, в том числе вертолет Ми-8. С его помощью было сброшено 100 тонн воды.

Добавим, что специалисты ведут беспрерывный мониторинг пожароопасной обстановки и погодных условий в Ростовской области.

На борьбу с огнем брошены силы почти 500 спасателей и более 140 единиц спецтехники, в том числе вертолет Ми-8На борьбу с огнем брошены силы почти 500 спасателей и более 140 единиц спецтехники, в том числе вертолет Ми-8
На борьбу с огнем брошены силы почти 500 спасателей и более 140 единиц спецтехники, в том числе вертолет Ми-8. Фото: donland.ru
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Опасный воздух

В Ростовской области растет уровень загрязнения воздуха из-за пыльной бури. Если 29 сентября показатели достигли примерно 51 единицы, то 30 сентября — увеличились до 77. По прогнозам экологов, ситуация будет только ухудшаться, 1 октября уровень загрязнения вырастет до 96 единиц, а 2 октября — до 112. Данные значения считаются вредными для здоровья человека.

Люди могут испытывать недомогание, а при продолжительных прогулках у жителей может возникнуть раздражение горла и затрудненное дыхание.

В Ростовской области растет уровень загрязнения воздухаиз-за пыльной бури.В Ростовской области растет уровень загрязнения воздухаиз-за пыльной бури.
В Ростовской области растет уровень загрязнения воздухаиз-за пыльной бури.. Фото: rostovgazeta.ru
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Дело передали в суд

В Ленинский суд Ростова-на-Дону передали уголовное дело об ограничении конкуренции и пособничестве при покупке кроватей для ковидного госпиталя.

В 2020 году одно должностное лицо и руководители двух компаний вступили в сговор при оформлении госзакупки. Так, в период пандемии одна из ростовских больниц искала поставщика коек. Поставщика на контракт стоимостью свыше 39 миллионов рублей нашли всего за несколько дней. Однако позже стало известно, что компания закупила кровати у другой организации за 216 тысяч рублей, а медучреждению продала почти за 400 тысяч.

Так, в период пандемии одна из ростовских больниц искала поставщика коек.Так, в период пандемии одна из ростовских больниц искала поставщика коек.
Так, в период пандемии одна из ростовских больниц искала поставщика коек.. Фото: donland.ru

ФАС доказала сговор юрлиц с должностным лицом. Организациями, которые решили обогатиться за счет бюджетных средств, оказались «Территория красоты» и «Стармед». Третьим участником сговора считается управление здравоохранения Ростова. Теперь директорам юрлиц придется предстать перед судом.

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