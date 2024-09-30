Итоги дня: в Ростовской области ввели режим ЧС, а жители дышат опасным воздухом

В 2020 году одно должностное лицо и руководители двух компаний вступили в сговор при оформлении госзакупки. Так, в период пандемии одна из ростовских больниц искала поставщика коек. Поставщика на контракт стоимостью свыше 39 миллионов рублей нашли всего за несколько дней. Однако позже стало известно, что компания закупила кровати у другой организации за 216 тысяч рублей, а медучреждению продала почти за 400 тысяч.