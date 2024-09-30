Как купец Гогоев открыл училище для девочек в ростовской Нахичевани-на-Дону

После войны жизнь в бывшей гогоевской гимназии возрождается. А в 1959 году в этом здании открывается школа № 14 с углубленным изучением английского языка. В 1992 году на основании постановления главы администрации города Ростова-на-Дону от 8 сентября школа № 14 получает статус гимназии гуманитарного профиля. Теперь гимназисты как в старое доброе время изучают английский, французский, латынь, факультативно − армянский язык. С целью воспитания в детях уважительного отношения к своему прошлому, к своей славной истории в гимназии № 14 был создан музей.