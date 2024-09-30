Как купец Гогоев открыл училище для девочек в ростовской Нахичевани-на-Дону

Posted 30 сентября, 09:50
Published 30 сентября, 09:50
Modified 30 сентября, 09:52
Updated 30 сентября, 09:52
Георгий Багдыков
На мой взгляд, следует особо отметить, что в те дореволюционные времена, в девятнадцатом веке и в начале двадцатого, помощь бедным и нуждающимся считалась богоугодным делом. И уважающий себя купец, который думал о своей душе и Боге, всегда старался заниматься благотворительностью.
К таким ярким личностям, которые вошли в историю современного Ростова не только предпринимательской деятельностью, но и, если так можно выразиться, богоугодными делами, можно отнести нахичеванского купца Гогоева.
Купец Никита Христофорович Гогоев (Мкртыч Хачатурович Гогоян, 1796−1865), получив в наследство от отца семейное дело, проявил себя талантливым коммерсантом. Он успешно зарабатывал. Но не только этим запомнился современникам. А еще и тем, что многие бедные семьи Нахичевани находили у него поддержку.
К несчастью, успешного нахичеванца на протяжении жизни преследовали удары судьбы… Одной из трагедий было то, что все его дочери умерли в раннем возрасте.
Близкий друг компаньона Никиты Христофоровича, знаменитый таганрогский писатель Нестор Васильевич Кукольник, посоветовал ставшему бездетным купцу основать учебное заведение для армянских девочек в память о дочерях. Гогоев прислушался к совету товарища, и в мае 1858 года было составлено духовное завещание.
По этому документу купец Никита Гогоев завещал весь свой капитал и доходы от предприятий использовать для открытия училища. Так и случилось. Но не сразу. Бюрократия в нашей стране при любых властях была всегда сильна.
И все-таки в 1877 году вдова Гогоева получила разрешение «Об учреждении в городе Нахичевани-на-Дону девичьего училища под наименованием „Гогоевского“.
Новое здание было открыто 26 сентября 1882 года (нынешний адрес: 28-я линия, 3). Учебное заведение получило название «Гогоевское женское училище». В нем изучали армянский, русский, французский и немецкий языки, всеобщую, русскую и армянскую историю, историю армянской церкви, арифметику, географию, естествознание, пение, рукоделие, правописание. Желающие могли обучаться музыке.
Ныне это здание мы знаем как гимназию № 14, которая хорошо известна в городе. Но и тогда, в конце девятнадцатого века, открытие женского учебного заведения стало важным событием в общественной жизни Нахичевани. Со временем Гогоевское училище было преобразовано в женскую гимназию.
Интересна судьба этого учебного заведения и после октябрьской революции 1917 года. Вначале бывшая нахичеванская гимназия стала называться трудовой школой № 45 первой ступени. Затем − школой № 6 второй ступени, а потом − школой № 16 имени Степана Шаумяна (революционер, один из 26 погибших бакинских комиссаров). С 1924 года в школе учились совместно мальчики и девочки, принимали также учеников из армянских сел.
Школа жила интересной и культурно насыщенной жизнью. Например, в тридцатые годы минувшего столетия здесь были организованы драмкружок, хор, ансамбль восточных музыкальных инструментов. Кстати, многие учителя довоенных лет школы № 16 имени Степана Шаумяна одновременно работали в Армянском педагогическом техникуме Ростова-на-Дону, который располагался на 26-й линии, 4.
С началом Великой Отечественной войны армянские школы и педагогический техникум в городе закрылись. Как мы понимаем, в то страшное время было не до учебы. Все выпускники и многие преподаватели школы имени Степана Шаумяна ушли на фронт. А в помещении бывшего «Гогоевского женского училища» расположился военный госпиталь.
После войны жизнь в бывшей гогоевской гимназии возрождается. А в 1959 году в этом здании открывается школа № 14 с углубленным изучением английского языка. В 1992 году на основании постановления главы администрации города Ростова-на-Дону от 8 сентября школа № 14 получает статус гимназии гуманитарного профиля. Теперь гимназисты как в старое доброе время изучают английский, французский, латынь, факультативно − армянский язык. С целью воспитания в детях уважительного отношения к своему прошлому, к своей славной истории в гимназии № 14 был создан музей.
Мне особо приятно отметить, как выпускнику этого учебного заведения, что память о нахичеванском купце Никите Христофоровиче Гогоеве бережно сохраняется в музее гимназии № 14.
Несколько лет назад ростовскими краеведами и общественниками (в числе которых были и автор этих строк, мой старший брат Тигран Минасович Багдыков, тоже когда-то выпускник школы № 14, телеведущая и публицист Оксана Александровна Мордовина) был установлен во дворе школы информационный стенд, рассказывающий об истории этого учебного заведения. А в декабре 2019 года нами совместно с администрацией гимназии была установлена мемориальная доска в честь купца Гогоева на здании нынешней гимназии № 14.
Не устаю повторять, что, с моей точки зрения, смысл мирской жизни заключается в преемственности поколений. И я уверен, что нынешние гимназисты должны знать о своем прошлом и воспитываться на достойных примерах.
А пример купца Гогоева крайне важен для нас сегодня. Ведь его благородный поступок не одному поколению ростовчан дал счастливую возможность учиться в прекрасном здании, которое мы и сегодня с любовью называем «гогоевским».
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