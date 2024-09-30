Какую помощь от государства могут получить молодые ростовские семьи в 2024 году

Posted 30 сентября, 07:50
Published 30 сентября, 07:50
Modified 30 сентября, 07:54
Updated 30 сентября, 07:54
В 2024 городу в России реализуется программа «Молодая семья». Она, конечно, не гарантирует молодоженам предоставление бесплатной квартиры, зато может помочь с приобретением собственной. Субсидия, которую пара потом не должна возвращать государству, покрывает часть стоимости жилья. «Молодая семья» будет помогать россиянам до 2025 года, но программу могут продлить.
На субсидию могут претендовать супруги, которые вступили в брак до достижения обоими возраста 35 лет. Также стать претендентом на льготы может одинокий молодой родитель одного или нескольких детей.
Стать участниками программы поддержки молодых семей могут супруги, которые соответствуют установленным законом требованиям:
Размер государственной субсидии может покрыть около 30-35% от стоимости жилья. Оставшуюся сумму семья может оплатить в ипотеку или сразу.
«Просто так субсидию молодым, конечно, не выдадут. Они должны доказать платежеспособность справками о наличии сбережений или об объеме заработной платы. Еще нужно доказать, что семья действительно нуждается в улучшении жилищных условий — это когда на каждого проживающего приходится меньше жилплощади, чем установлено региональным правительством. Либо же место жительства не соответствует санитарно-техническим нормам», — объясняет ростовский юрист Юрий Мартынов.
В Ростове норма жилплощади на семью из двух человек составляет 42 квадратных метров, из трех — не менее 15 квадратов на каждого.
Эксперт добавляет, что решение об установлении статуса нуждающегося в улучшении жилищных условий можно запросить в МФЦ или соцзащите.
«В данном случае даже не важно, есть у вас с супругом дети или нет. Если вы проходите по всем нормам — субсидию вам дадут. Однако наличие и количество детей все-таки может повлиять на размер выплаты», — замечает Юрий Мартынов.
Супруги, которые стали участниками программы «Молодая семья» получают сертификат, который можно потратить на покупку жилой недвижимости.
Ростовский финансист Арутюн Аванесян уточняет, на что конкретно молодожены могут потратить выплату:
«Само-собой, этими деньгами можно оплатить часть стоимости жилья. Но их так же можно вложить в строительство, в том числе и долевое, оплатить первоначальный или паевой взнос, погасить проценты по ипотеке».
Юрий Мартынов предупреждает, что субсидию нельзя потратить на приобретение жилья у близких родственников или не в том регионе, где была произведена выплата.
Корреспондент RostovGazeta вместе с юристом составил перечень документов, которые необходимы для участия в программе «Молодая семья»:
1. Заявление на участие в программе;
2. Копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи и номера СНИЛС;
3. Копия свидетельства о браке и рождении ребенка (при наличии);
4. Справка о необходимости улучшения жилищных условий;
5. Справка о доходах или сбережениях;
6. Копия кредитного или ипотечного договора и справка о наличии ипотечного долга (при наличии).
«После подачи заявления, при условии, что они все сделали правильно и проходят по всем пунктам, супруги попадают в очередь на получение субсидии. В среднем, она двигается примерно на 20 пар в год. Из очереди выбывают семьи, которые успевают обзавестись жильем или хотя бы один из них становится старше 35 лет. Так что в ожидании нужно готовиться провести около 2-3 лет, зависит от региона», — отмечает Арутюн Аванесян.
Кроме решения квартирного вопроса существуют и другие меры поддержки молодых семей, введенные на региональном уровне в Ростовской области.
Например, парам, сказавшим друг другу «да» в городском Кировском отделе ЗАГС в Ростове, вместе со свидетельством о браке и губернаторским поздравлением преподносят в подарок «Сертификат молодоженов».
Документ именной, он дает право пройти бесплатное комплексное обследование состояния репродуктивного здоровья в Областном центр охраны здоровья семьи и репродукции.
В рамках обследования супруги могут получить консультации акушера-гинеколога, уролога-андролога, генетика, маммолога-онколога, психолога, эндокринолога, а также провести УЗИ малого таза, щитовидной железы, молочной железы, обследование на ИППП и онкоцитологическое исследование.
Стоимость подобного обследования в частных клиниках города может доходить до 20-30 тысяч рублей.
На дополнительную материальную поддержку могут рассчитывать семьи, где супругами являются студенты ростовских вузов. В этом случае выплатой молодую семью поддержит образовательное учреждение.
Информацию о том, предоставляет ли вуз возможность получить материальную поддержку этой категории граждан и в каком размере, можно найти на сайте учебного заведения.
«Почти все крупные университеты такой вариант материальной помощи предоставляют. Стандартный пакет документов для этого — заявление на материальную помощь, справки об обучении и копия свидетельства о браке. Все это нужно отнести в деканат. От вуза к вузу требования могут меняться», — отмечает юрист Юрий Мартынов.
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