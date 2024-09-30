rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября, 07:50

Published 30 сентября, 07:50

Modified 30 сентября, 07:54

Updated 30 сентября, 07:54

Какие льготы могут получить молодые ростовские семьи в 2024 году

Какую помощь от государства могут получить молодые ростовские семьи в 2024 году

30 сентября 2024, 07:50
Фото: Изображение Midjourney
Какие льготы могут получить молодые ростовские семьи в 2024 году
Сюжет
Эксклюзив
Корреспондент RostovGazeta разобрался в тонкостях материальной поддержки молодоженов и выяснил, на какую помощь от государства может рассчитывать молодая семья и кто относится к таковым.

Как получить субсидию на покупку жилья

В 2024 городу в России реализуется программа «Молодая семья». Она, конечно, не гарантирует молодоженам предоставление бесплатной квартиры, зато может помочь с приобретением собственной. Субсидия, которую пара потом не должна возвращать государству, покрывает часть стоимости жилья. «Молодая семья» будет помогать россиянам до 2025 года, но программу могут продлить.

На субсидию могут претендовать супруги, которые вступили в брак до достижения обоими возраста 35 лет. Также стать претендентом на льготы может одинокий молодой родитель одного или нескольких детей.

Общественник рассказал, почему в годы СССР браки ростовчан не распадались
Узнать подробнее

Условия программы «Молодая семья»

Стать участниками программы поддержки молодых семей могут супруги, которые соответствуют установленным законом требованиям:

  1. Супруги должны быть моложе 35 лет и находиться в официально зарегистрированном браке;
  2. Быть гражданами Российской Федерации, наличие ребенка при этом необязательно;
  3. Иметь одного или нескольких детей, если один из супругов не имеет российского гражданства;
  4. Родители-одиночки младше 35 лет с детьми.

Размер государственной субсидии может покрыть около 30-35% от стоимости жилья. Оставшуюся сумму семья может оплатить в ипотеку или сразу.

«Просто так субсидию молодым, конечно, не выдадут. Они должны доказать платежеспособность справками о наличии сбережений или об объеме заработной платы. Еще нужно доказать, что семья действительно нуждается в улучшении жилищных условий — это когда на каждого проживающего приходится меньше жилплощади, чем установлено региональным правительством. Либо же место жительства не соответствует санитарно-техническим нормам», — объясняет ростовский юрист Юрий Мартынов.
Размер государственной субсидии может покрыть около 30-35% от стоимости жилья.Размер государственной субсидии может покрыть около 30-35% от стоимости жилья.
Размер государственной субсидии может покрыть около 30-35% от стоимости жилья.. Фото: Изображение Midjourney
Голубев продлил выплаты в 1,2 млн рублей для контрактников в Ростовской области
Узнать подробнее

В Ростове норма жилплощади на семью из двух человек составляет 42 квадратных метров, из трех — не менее 15 квадратов на каждого.

Эксперт добавляет, что решение об установлении статуса нуждающегося в улучшении жилищных условий можно запросить в МФЦ или соцзащите.

«В данном случае даже не важно, есть у вас с супругом дети или нет. Если вы проходите по всем нормам — субсидию вам дадут. Однако наличие и количество детей все-таки может повлиять на размер выплаты», — замечает Юрий Мартынов.

Какая есть помощь на покупку жилья

Супруги, которые стали участниками программы «Молодая семья» получают сертификат, который можно потратить на покупку жилой недвижимости.

Ростовский финансист Арутюн Аванесян уточняет, на что конкретно молодожены могут потратить выплату:

«Само-собой, этими деньгами можно оплатить часть стоимости жилья. Но их так же можно вложить в строительство, в том числе и долевое, оплатить первоначальный или паевой взнос, погасить проценты по ипотеке».

Юрий Мартынов предупреждает, что субсидию нельзя потратить на приобретение жилья у близких родственников или не в том регионе, где была произведена выплата.

субсидию нельзя потратить на приобретение жилья у близких родственников или не в том регионе, где была произведена выплата.субсидию нельзя потратить на приобретение жилья у близких родственников или не в том регионе, где была произведена выплата.
субсидию нельзя потратить на приобретение жилья у близких родственников или не в том регионе, где была произведена выплата.. Фото: 1MI

Какие нужны документы для программы «Молодая семья»

Корреспондент RostovGazeta вместе с юристом составил перечень документов, которые необходимы для участия в программе «Молодая семья»:

1. Заявление на участие в программе;

2. Копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи и номера СНИЛС;

3. Копия свидетельства о браке и рождении ребенка (при наличии);

4. Справка о необходимости улучшения жилищных условий;

5. Справка о доходах или сбережениях;

6. Копия кредитного или ипотечного договора и справка о наличии ипотечного долга (при наличии).

«После подачи заявления, при условии, что они все сделали правильно и проходят по всем пунктам, супруги попадают в очередь на получение субсидии. В среднем, она двигается примерно на 20 пар в год. Из очереди выбывают семьи, которые успевают обзавестись жильем или хотя бы один из них становится старше 35 лет. Так что в ожидании нужно готовиться провести около 2-3 лет, зависит от региона», — отмечает Арутюн Аванесян.
Мешала вонь и тараканы: тела супругов нашли в общежитии в Шахтах
Узнать подробнее

Какая еще помощь от государства положена молодым семьям

Кроме решения квартирного вопроса существуют и другие меры поддержки молодых семей, введенные на региональном уровне в Ростовской области.

Обследование репродуктивного здоровья

Например, парам, сказавшим друг другу «да» в городском Кировском отделе ЗАГС в Ростове, вместе со свидетельством о браке и губернаторским поздравлением преподносят в подарок «Сертификат молодоженов».

Обследование репродуктивного здоровьяОбследование репродуктивного здоровья
Обследование репродуктивного здоровья. Фото: 1MI

Документ именной, он дает право пройти бесплатное комплексное обследование состояния репродуктивного здоровья в Областном центр охраны здоровья семьи и репродукции.

В рамках обследования супруги могут получить консультации акушера-гинеколога, уролога-андролога, генетика, маммолога-онколога, психолога, эндокринолога, а также провести УЗИ малого таза, щитовидной железы, молочной железы, обследование на ИППП и онкоцитологическое исследование.

Стоимость подобного обследования в частных клиниках города может доходить до 20-30 тысяч рублей.

Больше двух месяцев многодетная ростовчанка не может записать ребенка к врачу
Узнать подробнее

Помощь студенческим семьям

На дополнительную материальную поддержку могут рассчитывать семьи, где супругами являются студенты ростовских вузов. В этом случае выплатой молодую семью поддержит образовательное учреждение.

Помощь студенческим семьямПомощь студенческим семьям
Помощь студенческим семьям. Фото: Изображение Midjourney

Информацию о том, предоставляет ли вуз возможность получить материальную поддержку этой категории граждан и в каком размере, можно найти на сайте учебного заведения.

«Почти все крупные университеты такой вариант материальной помощи предоставляют. Стандартный пакет документов для этого — заявление на материальную помощь, справки об обучении и копия свидетельства о браке. Все это нужно отнести в деканат. От вуза к вузу требования могут меняться», — отмечает юрист Юрий Мартынов.

Ранее RostovGazeta писала о том, что свадебные платья массово подорожали в Ростове в 2024 году.

Читайте также:
Жители Ростова стали напрашиваться гостями на чужие свадьбыОшибки накоплений влияют на отношения в семье у 43% россиянВ Ростове-на-Дону ограничат движение на семи улицах до конца года
#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Выплаты#Социальные выплаты#Свадьба#Ростов#Супруга#Супруг
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика