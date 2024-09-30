Какую помощь от государства могут получить молодые ростовские семьи в 2024 году

В 2024 городу в России реализуется программа «Молодая семья». Она, конечно, не гарантирует молодоженам предоставление бесплатной квартиры, зато может помочь с приобретением собственной. Субсидия, которую пара потом не должна возвращать государству, покрывает часть стоимости жилья. «Молодая семья» будет помогать россиянам до 2025 года, но программу могут продлить.