Lada отлетела в сторону: в массовом ДТП в Ростове пострадал молодой водитель

Posted 30 сентября, 08:17
Published 30 сентября, 08:17
Modified 30 сентября, 08:19
Updated 30 сентября, 08:19
ДТП случилось ранним утром 30 сентября на северной окраине города. Около 05:30 мск 21-летний парень за рулем ВАЗ-2110 ехал по улице Уланской. В районе дома №15 он врезался во встречный Chevrolet Aveo, а затем — в Ford Focus.
От удара Lada отлетела в сторону. Машина получила множество механических повреждений. Один из ударов пришелся на сторону водителя. Парень, который находился за рулем, получил травмы.
Как уточнили в ведомстве, молодого человека доставили в больницу. Водители двух других авто отделались испугом и синяками.
Ранее массовая авария произошла в Волгодонске. При столкновении трех автомобилей 28 сентября пострадала пассажирка Lada Priora. Женщину с травмами доставили в медицинское учреждение.
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