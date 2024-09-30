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Posted 30 сентября, 08:17

Published 30 сентября, 08:17

Modified 30 сентября, 08:19

Updated 30 сентября, 08:19

Молодой парень на легковушке устроил массовое ДТП и попал в больницу в Ростове

Lada отлетела в сторону: в массовом ДТП в Ростове пострадал молодой водитель

30 сентября 2024, 08:17
Фото: Unsplash
Молодой парень на легковушке устроил массовое ДТП и попал в больницу в Ростове

Молодой парень на легковушке устроил массовое ДТП и попал в больницу в Ростове

Водитель легковушки пострадал в массовой аварии, которую сам же устроил, сообщает УГИБДД по Ростовской области.

ДТП случилось ранним утром 30 сентября на северной окраине города. Около 05:30 мск 21-летний парень за рулем ВАЗ-2110 ехал по улице Уланской. В районе дома №15 он врезался во встречный Chevrolet Aveo, а затем — в Ford Focus.

От удара Lada отлетела в сторону. Машина получила множество механических повреждений. Один из ударов пришелся на сторону водителя. Парень, который находился за рулем, получил травмы.

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ДТП случилось ранним утром 30 сентября на северной окраине города.ДТП случилось ранним утром 30 сентября на северной окраине города.
ДТП случилось ранним утром 30 сентября на северной окраине города.. Фото: ГИБДД Ростовской области

Как уточнили в ведомстве, молодого человека доставили в больницу. Водители двух других авто отделались испугом и синяками.

Ранее массовая авария произошла в Волгодонске. При столкновении трех автомобилей 28 сентября пострадала пассажирка Lada Priora. Женщину с травмами доставили в медицинское учреждение.

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