Висят на гирляндах: ветер разбросал листы металла по Ворошиловском мосту в Ростове

Автор поста добавил, что из дома сегодня лучше не выходить. Если ветер так легко поднимает металл, то может сорвать и части крыш, и рекламные щиты, и даже остановочные комплексы. Не говоря уже о старых аварийных деревьях, которые могут упасть.