Висят на гирляндах: ветер разбросал листы металла по Ворошиловском мосту в Ростове

Posted 30 сентября, 18:12
Published 30 сентября, 18:12
Modified 30 сентября, 18:25
Updated 30 сентября, 18:25
Кадрами горожане поделились в telegram-канале «Это Ростов новости» 30 сентября. По их словам, мощный ветер сорвал металлические лист с одной из машин. Вероятно, речь идет о грузовике, который перевозил их.
Тяжелые конструкции без труда поднимаются вверх силой воздушных порывов. Все это на фоне пыльной бури, из-за которой размыты очертания объектов вдали, — настоящий апокалипсис.
— Некоторые из них упали в Дон, а некоторые остались висеть на новогодних гирляндах, — пишут очевидцы.
— Новая серия «Пункта назначения», — ужаснулись подписчики. — Вот это погодка! Хорошо, что по машине никому не попало.
Автор поста добавил, что из дома сегодня лучше не выходить. Если ветер так легко поднимает металл, то может сорвать и части крыш, и рекламные щиты, и даже остановочные комплексы. Не говоря уже о старых аварийных деревьях, которые могут упасть.
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