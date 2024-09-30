rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября, 18:12

Published 30 сентября, 18:12

Modified 30 сентября, 18:25

Updated 30 сентября, 18:25

Мощный ветер разбросал металлические листы по Ворошиловском мосту в Ростове

Висят на гирляндах: ветер разбросал листы металла по Ворошиловском мосту в Ростове

30 сентября 2024, 18:12
Фото: 1MI
Мощный ветер разбросал металлические листы по Ворошиловском мосту в Ростове

Мощный ветер разбросал металлические листы по Ворошиловском мосту в Ростове

Штормовой ветер сорвал и разбросал по Ворошиловскому мосту в Ростове металлические листы, сообщают очевидцы в соцсетях.

Кадрами горожане поделились в telegram-канале «Это Ростов новости» 30 сентября. По их словам, мощный ветер сорвал металлические лист с одной из машин. Вероятно, речь идет о грузовике, который перевозил их.

Тяжелые конструкции без труда поднимаются вверх силой воздушных порывов. Все это на фоне пыльной бури, из-за которой размыты очертания объектов вдали, — настоящий апокалипсис.

Штормовой ветер накроет Ростовскую область
Узнать подробнее
— Некоторые из них упали в Дон, а некоторые остались висеть на новогодних гирляндах, — пишут очевидцы.
— Новая серия «Пункта назначения», — ужаснулись подписчики. — Вот это погодка! Хорошо, что по машине никому не попало.

Автор поста добавил, что из дома сегодня лучше не выходить. Если ветер так легко поднимает металл, то может сорвать и части крыш, и рекламные щиты, и даже остановочные комплексы. Не говоря уже о старых аварийных деревьях, которые могут упасть.

Читайте также:
Стало известно, когда в Ростов придет настоящая осеньТолько очертания зданий: появилось видео пыльной бури, накрывшей Ростов 29 сентябряСтало известно, когда закончится пыльная буря в Ростовской области
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Шторм#Ветер#Ворошиловский мост#Дон#Ростов#Грузовик#Гирлянды#Пыльная буря
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика