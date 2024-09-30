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Posted 30 сентября, 13:38

Published 30 сентября, 13:38

Modified 30 сентября, 13:40

Updated 30 сентября, 13:40

Новая волна пыльной бури накрывает Ростов-на-Дону

Новая волна пыльной бури накрыла Ростов-на-Дону

30 сентября 2024, 13:38
Фото: Видео «Это Ростов». rostovgazeta.ru
Новая волна пыльной бури накрывает Ростов-на-Дону
В Ростов-на-Дону вновь пришла песчаная буря. Атмосферное явление уже окутало половину города, видео, надвигающегося облака пыли, опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

В воскресенье, 29 сентября, Ростовскую область, в том числе и Ростов-на-Дону, охватила пыльная буря. К ночи ветер немного стих и пыль осела, однако уже днем 30 сентября город вновь начал тонуть в песке и пыли. Жители донской столицы засняли, как огромное облако песка постепенно перекрывает небо над городом.

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Видео: «Это Ростов». rostovgazeta.ru. Новая волна пыльной бури накрывает Ростов-на-Дону

Городские власти рекомендовали жителям не выходить из дома без необходимости, закрыть окна, чтобы избежать проблем с дыханием. А на улице защищать органы дыхания медицинской маской, а глаза — очками.

Ранее стало известно, что из-за пыльной бури в Ростовской области на трассах сбивают животных.

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