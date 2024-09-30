Новая волна пыльной бури накрыла Ростов-на-Дону

В воскресенье, 29 сентября, Ростовскую область, в том числе и Ростов-на-Дону, охватила пыльная буря. К ночи ветер немного стих и пыль осела, однако уже днем 30 сентября город вновь начал тонуть в песке и пыли. Жители донской столицы засняли, как огромное облако песка постепенно перекрывает небо над городом.