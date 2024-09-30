Новая волна пыльной бури накрыла Ростов-на-Дону

Posted 30 сентября, 13:38
Published 30 сентября, 13:38
Modified 30 сентября, 13:40
Updated 30 сентября, 13:40
В воскресенье, 29 сентября, Ростовскую область, в том числе и Ростов-на-Дону, охватила пыльная буря. К ночи ветер немного стих и пыль осела, однако уже днем 30 сентября город вновь начал тонуть в песке и пыли. Жители донской столицы засняли, как огромное облако песка постепенно перекрывает небо над городом.
Городские власти рекомендовали жителям не выходить из дома без необходимости, закрыть окна, чтобы избежать проблем с дыханием. А на улице защищать органы дыхания медицинской маской, а глаза — очками.
Ранее стало известно, что из-за пыльной бури в Ростовской области на трассах сбивают животных.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]