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Posted 30 сентября, 15:57

Published 30 сентября, 15:57

Modified 30 сентября, 15:59

Updated 30 сентября, 15:59

Два человека пострадали при столкновении четырех авто в Ростовской области

От машины ничего не осталось: двух человек увезли на скорой после ДТП под Таганрогом

30 сентября 2024, 15:57
Фото: УГИБДД по Ростовской области
Два человека пострадали при столкновении четырех авто в Ростовской области

Двух человек увезли на скорой после массового ДТП под Таганрогом

В Ростовской области водитель легковушки не выдержал безопасный боковой интервал, что привело к столкновению четырех автомобилей, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Утром 30 сентября на трассе от села Самбек до поселка Матвеев-Курган в Ростовской области случилось массовое ДТП. 27-летний водитель ЗАЗ VIDA двигался по дороге со стороны встречного движения. Автомобилист не выдержал безопасный боковой интервал и влетел в фуру DAF с прицепом, которая ехала на встречу. От сильного удара легковушку понесло дальше и она врезалась в иномарки Kia Rio и Volkswagen Jetta.

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Машина инициатора ДТП оказалась разбита в полностью. Более 50% транспортного средство оказалось сплющено. От передней части кузова практически ничего не осталось. По информации УГИБДД, в аварии пострадали 25-летний пассажир ЗАЗ VIDA и 23-летний пассажир Volkswagen Jetta. Врачи отвезли молодых людей в медучреждение. Правоохранительные органы начали проверку инцидента.

До этого на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области фура переехала пешехода.

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