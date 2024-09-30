От машины ничего не осталось: двух человек увезли на скорой после ДТП под Таганрогом

Утром 30 сентября на трассе от села Самбек до поселка Матвеев-Курган в Ростовской области случилось массовое ДТП. 27-летний водитель ЗАЗ VIDA двигался по дороге со стороны встречного движения. Автомобилист не выдержал безопасный боковой интервал и влетел в фуру DAF с прицепом, которая ехала на встречу. От сильного удара легковушку понесло дальше и она врезалась в иномарки Kia Rio и Volkswagen Jetta.