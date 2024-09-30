От машины ничего не осталось: двух человек увезли на скорой после ДТП под Таганрогом

Posted 30 сентября, 15:57
Published 30 сентября, 15:57
Modified 30 сентября, 15:59
Updated 30 сентября, 15:59
Утром 30 сентября на трассе от села Самбек до поселка Матвеев-Курган в Ростовской области случилось массовое ДТП. 27-летний водитель ЗАЗ VIDA двигался по дороге со стороны встречного движения. Автомобилист не выдержал безопасный боковой интервал и влетел в фуру DAF с прицепом, которая ехала на встречу. От сильного удара легковушку понесло дальше и она врезалась в иномарки Kia Rio и Volkswagen Jetta.
Машина инициатора ДТП оказалась разбита в полностью. Более 50% транспортного средство оказалось сплющено. От передней части кузова практически ничего не осталось. По информации УГИБДД, в аварии пострадали 25-летний пассажир ЗАЗ VIDA и 23-летний пассажир Volkswagen Jetta. Врачи отвезли молодых людей в медучреждение. Правоохранительные органы начали проверку инцидента.
До этого на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области фура переехала пешехода.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]