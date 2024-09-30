Перепады температуры от +12 до +28 градусов прогнозируют в Ростовской области

Похожая ситуация на юге и востоке региона (Сальский, Егорлыкский, Зимовниковский, Дубовский районы). Там от +27 градусов температура перейдет к +22 в среду, а в пятницу будет +25. По ночам в среднем будет около +9…+10 градусов.