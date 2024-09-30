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Posted 30 сентября, 09:39

Published 30 сентября, 09:39

Modified 30 сентября, 09:41

Updated 30 сентября, 09:41

В начале октября обещают теплую погоду до +28 градусов в Ростовской области

Перепады температуры от +12 до +28 градусов прогнозируют в Ростовской области

30 сентября 2024, 09:39
Фото: rostovgazeta.ru
В начале октября обещают теплую погоду до +28 градусов в Ростовской области
В Ростовской области ожидается теплая солнечная погода в ближайшую рабочую неделю, с 30 сентября по 4 октября, следует из данных прогноза погоды.

В донской столице в ближайшие дни прогнозируют небольшое похолодание — с +26 до +23 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +9, но к пятнице вернется к значению +12. Воздух прогреется снова — до +25 днем 4 октября.

Похожая ситуация на юге и востоке региона (Сальский, Егорлыкский, Зимовниковский, Дубовский районы). Там от +27 градусов температура перейдет к +22 в среду, а в пятницу будет +25. По ночам в среднем будет около +9…+10 градусов.

В Чертковском, Шолоховском и других северных районах в темное время суток похолодает до +8 градусов. Днем в начале недели ожидается до +26 градусов, а со среды по пятницу — около +24.

Похолодание до +10 и усиление ветра прогнозируются в Ростове-на-Дону
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На территории западных муниципалитетов (в Матвеево-Курганском, Неклиновском районах, Таганроге) прогнозируют примерно +22…+25 градусов в течение недели. Ночью столбик термометра покажет +12…+14.

Кроме того, в ближайшие пару дней продолжит бушевать песчаная буря.

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