Перепады температуры от +12 до +28 градусов прогнозируют в Ростовской области

Posted 30 сентября, 09:39
Published 30 сентября, 09:39
Modified 30 сентября, 09:41
Updated 30 сентября, 09:41
В донской столице в ближайшие дни прогнозируют небольшое похолодание — с +26 до +23 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +9, но к пятнице вернется к значению +12. Воздух прогреется снова — до +25 днем 4 октября.
Похожая ситуация на юге и востоке региона (Сальский, Егорлыкский, Зимовниковский, Дубовский районы). Там от +27 градусов температура перейдет к +22 в среду, а в пятницу будет +25. По ночам в среднем будет около +9…+10 градусов.
В Чертковском, Шолоховском и других северных районах в темное время суток похолодает до +8 градусов. Днем в начале недели ожидается до +26 градусов, а со среды по пятницу — около +24.
На территории западных муниципалитетов (в Матвеево-Курганском, Неклиновском районах, Таганроге) прогнозируют примерно +22…+25 градусов в течение недели. Ночью столбик термометра покажет +12…+14.
Кроме того, в ближайшие пару дней продолжит бушевать песчаная буря.
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