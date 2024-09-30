Почти на 22% выросла средняя зарплата в Ростове-на-Дону

По данным на конец первого полугодия 2024 года, жители Ростова зарабатывают примерно 71 тысячу 200 рублей в месяц. По сравнению с показателям прошлого года (конец первого полугодия 2023-го), оплата труда выросла на 21,6%. Согласно расчетам РИА «Новости», этой зарплаты должно хватить почти на три с половиной потребительских набора товаров и услуг.