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Posted 30 сентября, 07:20

Published 30 сентября, 07:20

Modified 30 сентября, 07:22

Updated 30 сентября, 07:22

Почти на четверть выросла средняя зарплата в Ростове-на-Дону

Почти на 22% выросла средняя зарплата в Ростове-на-Дону

30 сентября 2024, 07:20
Фото: 1MI
Почти на четверть выросла средняя зарплата в Ростове-на-Дону
В Ростове средняя заработная плата за год увеличилась почти на четверть, следует из рейтинга федеральных СМИ.

По данным на конец первого полугодия 2024 года, жители Ростова зарабатывают примерно 71 тысячу 200 рублей в месяц. По сравнению с показателям прошлого года (конец первого полугодия 2023-го), оплата труда выросла на 21,6%. Согласно расчетам РИА «Новости», этой зарплаты должно хватить почти на три с половиной потребительских набора товаров и услуг.

В списке городов России донская столица заняла 47 место из 100 по числу наборов, на которые хватит зарплаты. В тройке лидеров оказались Новый Уренгой (156,3 тысячи рублей — 6,25 набора), Салехард (142,8 тысячи рублей — 5,71 набора) и Москва (160,3 тысячи рублей — 5,12 набора).

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В аутсайдерах находятся города Элиста, Грозный и Нальчик. Там средняя зарплата составляет чуть больше 44 тысяч рублей, а количество наборов не превышает 2,3.

Ранее стало известно, кому повысят зарплату в Ростовской области с 1 октября.

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