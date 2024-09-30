Почти на 22% выросла средняя зарплата в Ростове-на-Дону

Posted 30 сентября, 07:20
Published 30 сентября, 07:20
Modified 30 сентября, 07:22
Updated 30 сентября, 07:22
По данным на конец первого полугодия 2024 года, жители Ростова зарабатывают примерно 71 тысячу 200 рублей в месяц. По сравнению с показателям прошлого года (конец первого полугодия 2023-го), оплата труда выросла на 21,6%. Согласно расчетам РИА «Новости», этой зарплаты должно хватить почти на три с половиной потребительских набора товаров и услуг.
В списке городов России донская столица заняла 47 место из 100 по числу наборов, на которые хватит зарплаты. В тройке лидеров оказались Новый Уренгой (156,3 тысячи рублей — 6,25 набора), Салехард (142,8 тысячи рублей — 5,71 набора) и Москва (160,3 тысячи рублей — 5,12 набора).
В аутсайдерах находятся города Элиста, Грозный и Нальчик. Там средняя зарплата составляет чуть больше 44 тысяч рублей, а количество наборов не превышает 2,3.
Ранее стало известно, кому повысят зарплату в Ростовской области с 1 октября.
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