Подпольный табачный цех в Ростовской области произвел сигарет на 18 млн рублей

Также Хут признан виновным в организации группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами о незаконном пребывании мигрантов в России для совершения преступлений. Ему назначили три года и восемь месяцев в исправительной колонии общего режима и штраф в 360 тысяч рублей.