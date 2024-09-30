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Posted 30 сентября, 18:48

Published 30 сентября, 18:48

Modified 30 сентября, 18:50

Updated 30 сентября, 18:50

Жителей Ростовской области осудили за изготовление сигарет на 18 млн рублей

Подпольный табачный цех в Ростовской области произвел сигарет на 18 млн рублей

30 сентября 2024, 18:48
Фото: 1MI
Жителей Ростовской области осудили за изготовление сигарет на 18 млн рублей

Организаторов подпольного табачного цеха осудили в Ростовской области

Морозовский районный суд Ростовской области вынес приговор в отношении двух мужчинам за производство и хранение с целью продажи немаркированных табачных изделий, сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Суд установил, что Руслан Хут и Идимурод Саидов организовали в Морозовске в 2023 году незаконное производство сигарет. Они на протяжении полугода изготавливали табачные изделия, не маркировали их и хранили для дальнейшей продажи. Вся продукция была изъята, рыночная стоимость товара составила 17,9 миллиона рублей.

Также Хут признан виновным в организации группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами о незаконном пребывании мигрантов в России для совершения преступлений. Ему назначили три года и восемь месяцев в исправительной колонии общего режима и штраф в 360 тысяч рублей.

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Саидов же приговорен к двум годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 200 тысяч рублей.

До этого выяснилось, что житель донской столицы делал дома огнестрел и боеприпасы.

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