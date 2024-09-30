Портфель ответственного финансирования Сбера в ЮФО и СКФО увеличился на 40%

Posted 30 сентября, 17:24
Published 30 сентября, 17:24
Modified 30 сентября, 17:26
Updated 30 сентября, 17:26
На первых строчках среди регионов по количеству реализованных проектов остаются Краснодарский край и Республика Адыгея с общим объемом 140 млрд рублей. Также выделяются Ростовская область с 14 млрд рублей, Ставропольский край с 11 млрд рублей, Республика Дагестан с 2 млрд рублей и Северная Осетия — Алания с 1,7 млрд рублей.
По словам председателя Юго-Западного банка Сбербанка Анатолия Песенникова, рынок ответственного финансирования на юге России продолжает расти, особенно в таких областях, как недвижимость, аграрный сектор, туризм, логистика, промышленность, энергетика и торговля. Если раньше основными клиентами Сбера были предприятия Южного федерального округа, то в течение последнего года наблюдается увеличение интереса со стороны инвесторов с Северного Кавказа. Банк также активно развивает инфраструктуру и вводит новшества для ускорения процесса ESG-трансформации. Согласно прогнозам, к концу года объем портфеля ответственного финансирования должен увеличиться как минимум на 30%.
Сбер активно поддерживает ESG-инициативы во всех регионах присутствия Юго-Западного банка. Подписаны соответствующие соглашения со всеми южными регионами России. Эта деятельность способствует устойчивому экологическому и социально-экономическому развитию регионов.
В сотрудничестве с партнерами реализуются инициативы, которые помогают уменьшению негативного воздействия на окружающую среду. Бизнес получает шанс применять методы ответственного финансирования, активно развивается волонтерство, а также растет число благотворительных и инклюзивных мероприятий. Более того, наблюдается рост финансовой и цифровой грамотности у миллионов жителей юга России и Северного Кавказа.
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