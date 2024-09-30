Портфель ответственного финансирования Сбера в ЮФО и СКФО увеличился на 40%

По словам председателя Юго-Западного банка Сбербанка Анатолия Песенникова, рынок ответственного финансирования на юге России продолжает расти, особенно в таких областях, как недвижимость, аграрный сектор, туризм, логистика, промышленность, энергетика и торговля. Если раньше основными клиентами Сбера были предприятия Южного федерального округа, то в течение последнего года наблюдается увеличение интереса со стороны инвесторов с Северного Кавказа. Банк также активно развивает инфраструктуру и вводит новшества для ускорения процесса ESG-трансформации. Согласно прогнозам, к концу года объем портфеля ответственного финансирования должен увеличиться как минимум на 30%.