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Posted 30 сентября, 05:03

Published 30 сентября, 05:03

Modified 30 сентября, 05:05

Updated 30 сентября, 05:05

Пожар после падения беспилотника в Ростовской области вырос до 100 гектаров

Пожар после падения беспилотника в Ростовской области вырос до 100 гектаров

30 сентября 2024, 05:03
Фото: Изображение Midjourney
Пожар после падения беспилотника в Ростовской области вырос до 100 гектаров
В Ростовской области увеличилась площадь пожара в Милютинском районе, где упал беспилотник, сообщает департамент лестного хозяйства по ЮФО.

Огонь распространился по территории Селивановского лесничества на 100 гектарах. Спасатели тушат пламя вторые сутки.

ЧП случилось после падения обломков беспилотника ночью 29 сентября. Из-за сильного ветра огонь охватывал все большую площадь. Днем она достигла 20 гектаров, а к ночи выросла в пять раз.

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Пламя добралось до хутора Варламовка, в котором живут 115 человек. Огонь повредил один жилой дом и хозяйственную постройку.

На месте работают 107 человек на 48 единицах спецтехники. В тушении задействовали вертолет, который сбрасывает тонны воды с воздуха. Однако уменьшить или локализовать огонь так и не удается.

Из-за огромного пожара в районе ввели режим ЧС. Он действует с 14:00 мск 29 сентября.

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