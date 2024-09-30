Пожар после падения беспилотника в Ростовской области вырос до 100 гектаров

Posted 30 сентября, 05:03
Published 30 сентября, 05:03
Modified 30 сентября, 05:05
Updated 30 сентября, 05:05
Огонь распространился по территории Селивановского лесничества на 100 гектарах. Спасатели тушат пламя вторые сутки.
ЧП случилось после падения обломков беспилотника ночью 29 сентября. Из-за сильного ветра огонь охватывал все большую площадь. Днем она достигла 20 гектаров, а к ночи выросла в пять раз.
Пламя добралось до хутора Варламовка, в котором живут 115 человек. Огонь повредил один жилой дом и хозяйственную постройку.
На месте работают 107 человек на 48 единицах спецтехники. В тушении задействовали вертолет, который сбрасывает тонны воды с воздуха. Однако уменьшить или локализовать огонь так и не удается.
Из-за огромного пожара в районе ввели режим ЧС. Он действует с 14:00 мск 29 сентября.
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