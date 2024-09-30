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Posted 30 сентября, 18:23

Published 30 сентября, 18:23

Modified 30 сентября, 18:25

Updated 30 сентября, 18:25

Президент Путин назначил председателем Ростовского облсуда Василия Тарасова

Президент Путин назначил председателем Ростовского облсуда Василия Тарасова

30 сентября 2024, 18:23
Фото: Изображение Midjourney
Президент Путин назначил председателем Ростовского облсуда Василия Тарасова
Президент России Владимир Путин назначил председателя Ростовского областного суда. Им стал Василий Тарасов, указ размещен на портале официальных правовых актов.

С 30 сентября Василий Тарасов назначен председателем Ростовского областного суда. В 90-х годах он получил юридическое образование, отучившись в Кубанском государственном университете. Год проработал старшим следователем в Новороссийске, а затем пять лет занимал такую же должность в Туапсе.

В 1998 году Тарасов начал судебную карьеру. Стал председателем Туапсинского горсуда, а через десять лет перешел на должность первого зампредседателя Тульского облсуда. В 2009 году поднялся по карьерной лестнице и стал главой Саратовского облсуда, где проработал восемь лет.

С 2017 года он являлся председателем Воронежского облсуда, а теперь перешел на аналогичную должность в Ростовской области.

Добавим, что Тарасов дважды был награжден почетными грамотами: президента Российской Федерации и Совета судей РФ.

Прежний председатель областного суда Елена Золотарева вместе со своим бывшим замом Татьяной Юровой стали фигурантами громкого «дела судей». Они ждут суда в СИЗО Москвы уже не первый месяц.

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