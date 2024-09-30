Президент Путин назначил председателем Ростовского облсуда Василия Тарасова

В 1998 году Тарасов начал судебную карьеру. Стал председателем Туапсинского горсуда, а через десять лет перешел на должность первого зампредседателя Тульского облсуда. В 2009 году поднялся по карьерной лестнице и стал главой Саратовского облсуда, где проработал восемь лет.