Президент Путин назначил председателем Ростовского облсуда Василия Тарасова

Posted 30 сентября, 18:23
Published 30 сентября, 18:23
Modified 30 сентября, 18:25
Updated 30 сентября, 18:25
С 30 сентября Василий Тарасов назначен председателем Ростовского областного суда. В 90-х годах он получил юридическое образование, отучившись в Кубанском государственном университете. Год проработал старшим следователем в Новороссийске, а затем пять лет занимал такую же должность в Туапсе.
В 1998 году Тарасов начал судебную карьеру. Стал председателем Туапсинского горсуда, а через десять лет перешел на должность первого зампредседателя Тульского облсуда. В 2009 году поднялся по карьерной лестнице и стал главой Саратовского облсуда, где проработал восемь лет.
С 2017 года он являлся председателем Воронежского облсуда, а теперь перешел на аналогичную должность в Ростовской области.
Добавим, что Тарасов дважды был награжден почетными грамотами: президента Российской Федерации и Совета судей РФ.
Прежний председатель областного суда Елена Золотарева вместе со своим бывшим замом Татьяной Юровой стали фигурантами громкого «дела судей». Они ждут суда в СИЗО Москвы уже не первый месяц.
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