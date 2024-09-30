Ростовский-на-Дону зоопарк сократит график работы на два часа

Вместе с графиком работы зоопарка изменятся и часы работы касс. Например, на улице Зоологической ее будут закрывать в 17:30 вместо 19:30 мск. А на улице Ленина и со стороны экопарка «Первая миля» — в 17:00 вместо 19:00 мск.