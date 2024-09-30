Ростовский-на-Дону зоопарк сократит график работы на два часа

Posted 30 сентября, 06:42
Published 30 сентября, 06:42
Modified 30 сентября, 06:44
Updated 30 сентября, 06:44
Новый график работы будет актуален с 1 октября по 31 марта. В этот период двери зоопарка станут закрывать на два часа раньше — в 18:00 вместо 20:00 мск.
Начало работы останется прежним — с 08:00 мск. Сократить часы работы решили из-за того, что осенью и зимой на улице темнеет раньше, чем летом.
Вместе с графиком работы зоопарка изменятся и часы работы касс. Например, на улице Зоологической ее будут закрывать в 17:30 вместо 19:30 мск. А на улице Ленина и со стороны экопарка «Первая миля» — в 17:00 вместо 19:00 мск.
Режим работы отразится даже на всесезонной экспозиции, которая обычно была открыта до 19:00 мск. Теперь посетители смогут ее увидеть только до 18:00 мск.
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