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Posted 30 сентября, 06:42

Published 30 сентября, 06:42

Modified 30 сентября, 06:44

Updated 30 сентября, 06:44

С 1 октября Ростовский-на-Дону зоопарк сократит график работы

Ростовский-на-Дону зоопарк сократит график работы на два часа

30 сентября 2024, 06:42
Фото: 1MI
С 1 октября Ростовский-на-Дону зоопарк сократит график работы
На зимний режим работы перейдет Ростовский-на-Дону зоопарк с 1 октября, сообщают сотрудники на сайте зоосада.

Новый график работы будет актуален с 1 октября по 31 марта. В этот период двери зоопарка станут закрывать на два часа раньше — в 18:00 вместо 20:00 мск.

Начало работы останется прежним — с 08:00 мск. Сократить часы работы решили из-за того, что осенью и зимой на улице темнеет раньше, чем летом.

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Вместе с графиком работы зоопарка изменятся и часы работы касс. Например, на улице Зоологической ее будут закрывать в 17:30 вместо 19:30 мск. А на улице Ленина и со стороны экопарка «Первая миля» — в 17:00 вместо 19:00 мск.

Режим работы отразится даже на всесезонной экспозиции, которая обычно была открыта до 19:00 мск. Теперь посетители смогут ее увидеть только до 18:00 мск.

Ранее RostovGazeta сообщала о ремонте львятника, на который понадобится порядка 70 миллионов рублей.

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