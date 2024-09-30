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Posted 30 сентября, 06:31

Published 30 сентября, 06:31

Modified 30 сентября, 06:33

Updated 30 сентября, 06:33

Штормовой ветер ожидается в Ростовской области в начале октября

Штормовой ветер ожидается в Ростовской области в начале октября

30 сентября 2024, 06:31
Фото: 1MI
Штормовой ветер ожидается в Ростовской области в начале октября
Ростовскую область накроет штормовым ветров в первых числах октября, подробный прогноз погоды опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.

По данным синоптиков, мощные порывы ветра ожидаются и накануне, 30 сентября. Его скорость достигнет 7-12, а местами и 20 метров в секунду. На востоке он усилится до 22 метров в секунду. В некоторых районах Ростовской области продолжит бушевать пыльная буря. Где именно, — не уточняется.

Температура воздуха в этот день составит порядка +22…+27 градусов (на юге — до +30). Ночью столбик термометра опустится до +12…+17, местами — до +8, в северной части региона — до +5 градусов.

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Похожая погода ожидается и в следующие два дня. Пыльная буря накроет ряд муниципалитетов Ростовской области, ветер будет поднимать частицы почвы со скоростью 20 метров в секунду. Из-за того, что в регионе несколько дней будет бушевать песчаная буря, качество воздуха заметно ухудшится. Как сообщала RostovGazeta, уровень загрязнения превысит 100 единиц — это считается вредным для здоровья человека.

Что касается температуры воздуха, на Дону будет чуть ниже, чем накануне: +19…+24 градуса днем (на юге — до +27) и +10…+15 — ночью (на севере — до +2).

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