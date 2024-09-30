Штормовой ветер ожидается в Ростовской области в начале октября

По данным синоптиков, мощные порывы ветра ожидаются и накануне, 30 сентября. Его скорость достигнет 7-12, а местами и 20 метров в секунду. На востоке он усилится до 22 метров в секунду. В некоторых районах Ростовской области продолжит бушевать пыльная буря. Где именно, — не уточняется.