Штормовой ветер ожидается в Ростовской области в начале октября

Posted 30 сентября, 06:31
Published 30 сентября, 06:31
Modified 30 сентября, 06:33
Updated 30 сентября, 06:33
По данным синоптиков, мощные порывы ветра ожидаются и накануне, 30 сентября. Его скорость достигнет 7-12, а местами и 20 метров в секунду. На востоке он усилится до 22 метров в секунду. В некоторых районах Ростовской области продолжит бушевать пыльная буря. Где именно, — не уточняется.
Температура воздуха в этот день составит порядка +22…+27 градусов (на юге — до +30). Ночью столбик термометра опустится до +12…+17, местами — до +8, в северной части региона — до +5 градусов.
Похожая погода ожидается и в следующие два дня. Пыльная буря накроет ряд муниципалитетов Ростовской области, ветер будет поднимать частицы почвы со скоростью 20 метров в секунду. Из-за того, что в регионе несколько дней будет бушевать песчаная буря, качество воздуха заметно ухудшится. Как сообщала RostovGazeta, уровень загрязнения превысит 100 единиц — это считается вредным для здоровья человека.
Что касается температуры воздуха, на Дону будет чуть ниже, чем накануне: +19…+24 градуса днем (на юге — до +27) и +10…+15 — ночью (на севере — до +2).
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