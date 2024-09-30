Стало известно, какой вред нанесла пыльная буря озимым посевам в Ростовской области

Posted 30 сентября, 11:50
Published 30 сентября, 11:50
Modified 30 сентября, 11:52
Updated 30 сентября, 11:52
Порывистый штормовой ветер накрыл Ростовскую область 29 сентября. В воздух поднялись частички почвы и песка. Их было настолько много, что видимость в донской столице и других муниципалитетах региона резко упала.
К счастью, природное явление не оказало негативного воздействия на посевы. Как сообщает газета «Молот» со ссылкой на директора Госцентра агрохимической службы «Ростовский» Ольгу Назаренко, данные от восточных районов пока не поступали.
Не исключено, что там посевы могут быть повреждены — именно с восточной стороны пришла песчаная буря. А значит, эти районы были наиболее подвержены ее влиянию.
Пока специалисты оценивают урон после пыльной бури, есть уже данные по ущербу на севере региона. Там посевы пострадали из-за крупных пожаров.
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