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Posted 30 сентября, 11:50

Published 30 сентября, 11:50

Modified 30 сентября, 11:52

Updated 30 сентября, 11:52

Пыльная буря в Ростовской области не повредила озимые посевы в части региона

Стало известно, какой вред нанесла пыльная буря озимым посевам в Ростовской области

30 сентября 2024, 11:50
Фото: donland.ru
Пыльная буря в Ростовской области не повредила озимые посевы в части региона

Пыльная буря в Ростовской области не повредила озимые посевы

Бушующая в Ростовской области пыльная буря не повредила озимые посевы в южной и центральной частях региона, сообщают СМИ.

Порывистый штормовой ветер накрыл Ростовскую область 29 сентября. В воздух поднялись частички почвы и песка. Их было настолько много, что видимость в донской столице и других муниципалитетах региона резко упала.

К счастью, природное явление не оказало негативного воздействия на посевы. Как сообщает газета «Молот» со ссылкой на директора Госцентра агрохимической службы «Ростовский» Ольгу Назаренко, данные от восточных районов пока не поступали.

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Не исключено, что там посевы могут быть повреждены — именно с восточной стороны пришла песчаная буря. А значит, эти районы были наиболее подвержены ее влиянию.

Пока специалисты оценивают урон после пыльной бури, есть уже данные по ущербу на севере региона. Там посевы пострадали из-за крупных пожаров.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожары#СМИ#Ущерб#Специалисты#Донская столица#Пыльная буря#Песчаная буря
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