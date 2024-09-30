Строителям жилого комплекса в Ростове массово вручили повестки в военкомат

Силовики проверили 367 иностранных граждан, работающих на стройке. При этом 28 из них пренебрегли нормами административного кодекса. Так, было выявлено, что 21 человек осуществлял незаконную трудовую деятельность, 21 мигрант был незаконно привлечен к строительству, четверо рабочих нарушили срок обращения за выдачей патента, а еще 16 иностранцев не соблюли правила въезда в Россию либо режим пребывания в стране.