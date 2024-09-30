Строителям жилого комплекса в Ростове массово вручили повестки в военкомат

Posted 30 сентября, 16:28
Published 30 сентября, 16:28
Modified 30 сентября, 16:28
Updated 30 сентября, 16:28
Полицейские совместно со сотрудниками миграционной службы и следственного комитета при силовой поддержке бойцов спецподразделения организовали и провели рейд на территории строящегося ЖК в Первомайском районе Ростова-на-Дону.
Силовики проверили 367 иностранных граждан, работающих на стройке. При этом 28 из них пренебрегли нормами административного кодекса. Так, было выявлено, что 21 человек осуществлял незаконную трудовую деятельность, 21 мигрант был незаконно привлечен к строительству, четверо рабочих нарушили срок обращения за выдачей патента, а еще 16 иностранцев не соблюли правила въезда в Россию либо режим пребывания в стране.
Кроме того, сотрудники районного военного комиссариата вручили 30 повесток в военкомат.
Ранее полицейские нагрянули с проверкой в ночные клубы Ростова-на-Дону.
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