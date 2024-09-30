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Posted 30 сентября, 06:14

Published 30 сентября, 06:14

Modified 30 сентября, 07:58

Updated 30 сентября, 07:58

Студент из Африки назвал ростовчан хмурыми, но потом привык

Студент из Африки назвал ростовчан хмурыми

30 сентября 2024, 06:14
Фото: Анна Ивченко. rostovgazeta.ru
Студент из Африки назвал ростовчан хмурыми, но потом привык
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Эксклюзив
Хмурые лица ростовчан удивили студента Южного федерального университета из Демократической Республики Конго Шадрака Мусаса Маньонга. О том, что его поразило в России и Ростове-на-Дону в частности он рассказал RostovGazeta.

Шадрак Мусаса Маньонга рассказывает, что сразу же после переезда Ростов он увидел, что местные жители довольно редко улыбаются.

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«Я заметил, что на улице, когда я смотрю на кого-нибудь, он не улыбается», — говорит студент из Демократической Республики Конго.

Шадрак Мусаса Маньонга добавляет, что в родной стране такое поведение для жителей — не нормально.

«Это тяжело. Кто вас обидел?», — сокрушается иностранец.

Ранее переехавший в Ростов-на-Дону африканец пожаловался RostovGazeta на автобусы.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону
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