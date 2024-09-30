rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября, 07:54

Published 30 сентября, 07:54

Modified 30 сентября, 07:56

Updated 30 сентября, 07:56

Студент из Конго рассказал, как общался с ростовчанами без знания русского языка

Студент из Конго рассказал, как общался с ростовчанами без знания русского языка

30 сентября 2024, 07:54
Фото: Анна Ивченко. rostovgazeta.ru
Студент из Конго рассказал, как общался с ростовчанами без знания русского языка
Сюжет
Эксклюзив
Корреспондент RostovGazeta пообщался со студентом Южного федерального университета из Демократической Республики Конго Шадраком Мусаса Маньонга и узнал, через что прошел иностранец после переезда в Ростов.

Шадрак Мусаса Маньонга приехал на учебу в Ростов два года назад. Студент признается, что абсолютно не умел говорить по-русски, когда впервые оказался в городе.

Мигрантов в Ростове-на-Дону начнут тестировать на знания русского языка и истории РФ
Узнать подробнее

«Было тяжело. Я знал, что, если вы говорите, например, на английском — это полезно. Здесь я заметил, что, если ты вообще не говоришь на русском языке, ты можешь говорить по-английски. Человек будет понимать», — делится Шадрак.

Ранее RostovGazeta писала о том, что Ростов занял второе место после Петербурга по числу дореволюционных зданий.

Читайте также:
Полицейские отобрали номера у переполошившего Ростов-на-Дону свадебного кортежаНа въезде в Ростов 25 сентября парализовало движение из-за ДТПНеурожай подсолнечника в Ростовской области может вызвать рост цен на масло в РФ
#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика