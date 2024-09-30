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Posted 30 сентября, 10:51

Published 30 сентября, 10:51

Modified 30 сентября, 10:54

Updated 30 сентября, 10:54

Три человека пойдут под суд за сговор при закупке коек в пандемию в Ростове

Участники сговора при закупке коек в ковидный госпиталь в Ростове пойдут под суд

30 сентября 2024, 10:51
Фото: 1MI
Три человека пойдут под суд за сговор при закупке коек в пандемию в Ростове
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Коронавирус
Уголовное дело в отношении должностного лица и директоров двух компаний передали в Ленинский районный суд Ростова. Как сообщает региональная прокуратура, их обвиняют в ограничении конкуренции и пособничестве в этом.

Предположительно, речь идет сговори при покупке кроватей для ковидного госпиталя. На скамье подсудимых три человека окажутся из-за событий 2020 года в период пандемии. Одна из ростовских больниц искала поставщика кроватей. По данным на сайте госзакупок, подрядчика нашли за несколько дней. Контракт стоимостью более 39 миллионов рублей сразу же заключили.

Как выяснилось позже, компания-поставщик покупала кровати у другой организации. Цена коек составляла порядка 216 тысяч рублей. Для горбольницы стоимость поднимали почти до 400 тысяч.

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ФАС доказала сговор юрлиц с должностным лицом. Организациями, которые решили разжиться на бюджетных деньгах, оказались «Территория красоты» и «Стармед». Третьим участником сговора считается управление здравоохранения Ростова. Теперь директорам юрлиц, 37-летнему мужчине и 42-летней женщине, придется предстать перед судом.

— Своими действиями злоумышленники причинили ущерб государству на сумму более 39 миллионов рублей, — уточнили в надзорном ведомстве региона.
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