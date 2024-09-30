Участники сговора при закупке коек в ковидный госпиталь в Ростове пойдут под суд

Предположительно, речь идет сговори при покупке кроватей для ковидного госпиталя. На скамье подсудимых три человека окажутся из-за событий 2020 года в период пандемии. Одна из ростовских больниц искала поставщика кроватей. По данным на сайте госзакупок, подрядчика нашли за несколько дней. Контракт стоимостью более 39 миллионов рублей сразу же заключили.