В Китае разработали авто для геймеров

Posted 30 сентября, 09:09
Published 30 сентября, 09:09
Modified 30 сентября, 09:09
Updated 30 сентября, 09:09
Главное преимущество Starbuff заключается в специально разработанной игровой зоне на заднем правом сиденье, пишет newkhakasiya.online. Здесь находится раскладной столик, а перед ним установлен 17-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 3К. Для удобного хранения игрового оборудования, такого как клавиатура, мышь и наушники, предусмотрены специальные карманы, что значительно повышает комфорт во время поездок.
Для обеспечения качественного игрового процесса в автомобиле располагаются процессор AMD V2000A и видеокарта AMD Radeon RX 6600M, что гарантирует высокую производительность и отличную графику. Кроме того, здесь имеется жесткий диск объемом один терабайт для хранения игр и данных.
Lynk&Co Z10 Starbuff также оборудован 5G-модемом, что позволяет геймерам оставаться на связи и участвовать в онлайн-соревнованиях в пути. Аудиосистема Harman Kardon с 23 динамиками создает уникальную атмосферу для увлекательного игрового процесса.
Для комфортных условий во время игры в автомобиле установлена система охлаждения, поддерживающая идеальную температуру внутри салона. Кроме того, в машине предусмотрена специальная подсветка, которая создает яркую визуальную атмосферу во время игрового процесса.
Дизайн модели Z10 Starbuff выделяется своим необычным цветом и оригинальными шильдиками. Покупатели могут выбрать между полным и задним приводом. Стоимость автомобиля колеблется от 3,18 до 4,18 миллиона рублей, в зависимости от выбранной комплектации.
Этот электромобиль, предназначенный для киберспортсменов, будет изготовлен в ограниченном количестве, но оно пока не раскрыто. Тем не менее растущая популярность модели уже заметна — в течение первых суток после начала предзаказов было зарегистрировано более 10 тысяч заявок.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]