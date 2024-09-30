В Китае разработали авто для геймеров

Этот электромобиль, предназначенный для киберспортсменов, будет изготовлен в ограниченном количестве, но оно пока не раскрыто. Тем не менее растущая популярность модели уже заметна — в течение первых суток после начала предзаказов было зарегистрировано более 10 тысяч заявок.