В РЭО призвали перейти на электронное ведение реестра мест накопления ТКО

Он отметил, что анализ действующих сейчас муниципальных реестров показывает, что они не совсем точно отражают реальную ситуацию и содержат недостаточные данные. Это связано с тем, что СанПиНы и существующие нормы обращения с ТКО не охватывают все практикуемые по факту способы их складирования. В результате проведенного анализа РЭО считает, что необходимо внести изменения в законодательство, включая постановление № 1039. РЭО предлагает вести реестр исключительно в цифровом формате через ФГИС УТКО, исключив бумажные документы, что соответствует новым инициативам по цифровизации документооборота Правительства РФ и регионов.