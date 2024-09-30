В РЭО призвали перейти на электронное ведение реестра мест накопления ТКО

Posted 30 сентября, 16:01
Published 30 сентября, 16:01
Modified 30 сентября, 16:01
Updated 30 сентября, 16:01
В том числе РЭО призвал сразу вносить данные в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), а также дополнить реестр новыми контейнерными площадками и местами для сбора крупногабаритных отходов.
По сообщению издания, эти предложения были озвучены генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам отрасли обращения с отходами.
Он отметил, что анализ действующих сейчас муниципальных реестров показывает, что они не совсем точно отражают реальную ситуацию и содержат недостаточные данные. Это связано с тем, что СанПиНы и существующие нормы обращения с ТКО не охватывают все практикуемые по факту способы их складирования. В результате проведенного анализа РЭО считает, что необходимо внести изменения в законодательство, включая постановление № 1039. РЭО предлагает вести реестр исключительно в цифровом формате через ФГИС УТКО, исключив бумажные документы, что соответствует новым инициативам по цифровизации документооборота Правительства РФ и регионов.
Кроме того, РЭО рекомендует включить в реестры все места накопления ТКО, используемые региональными операторами, включая как контейнерные площадки, так и отдельные контейнеры.
По словам Буцаева, использование платформы ФГИС УТКО позволит более эффективно отслеживать вывоз отходов из установленных контейнеров.
Для верификации информации в реестре необходимо будет осуществлять фотосъемку и видеозапись с обязательной геолокационной привязкой. Это поможет убедиться в достоверности данных, которые будут внесены в систему.
Чтобы информация в реестре оставалась актуальной, нужно дать возможность региональным операторам запрашивать внесение изменений. Этот шаг важен для обеспечения актуальности и надежности информации в базе.
Реестры должны включать не только действующие площадки, но и те, которые рассматриваются в плане развития.
Только таким образом можно будет получить четкие сведения о нехватке мест для хранения отходов и, как следствие, выработать эффективные стратегии для решения данной проблемы, отметил Буцаев.
Предложения Российского экологического оператора будут направлены в различные регионы России, и после получения обратной связи их отправят в Министерство природных ресурсов и экологии РФ для инициирования изменений в законодательстве.
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