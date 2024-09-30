В Ростове-на-Дону на левом берегу появится фуд-молл с тридцатью ресторанами

Posted 30 сентября, 18:18
Published 30 сентября, 18:18
Modified 30 сентября, 18:20
Updated 30 сентября, 18:20
Строительством фуд-молла займется ООО «Акцепт». Компания намерена вложить в проект 350 миллионов рублей. На эти средства планируют возвести двухэтажное здание с эксплуатируемой крышей общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Объект будет вмещать от 25 до 30 заведений.
Фуд-молл построят на левобережной части Ростова-на-Дону. В парке недалеко от стадиона «Ростов-Арена». По предварительным подсчетам, проект завершат к лету 2025 года.
Добавим, что фуд-молл может стать самым крупным в городе. На данный момент самая большая площадка общепита «Мануфактура» занимает 1,5 тысячи квадратных метров.
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