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Posted 30 сентября, 18:43

Published 30 сентября, 18:43

Modified 30 сентября, 18:45

Updated 30 сентября, 18:45

В Ростове выделили почти 40 гектаров на вторую очередь нового кладбища

В Ростове выделили почти 40 гектаров на вторую очередь нового кладбища

30 сентября 2024, 18:43
Фото: 1MI
В Ростове выделили почти 40 гектаров на вторую очередь нового кладбища
Власти Ростова-на-Дону планируют выделить около 40 гектаров под размещение второй очереди нового кладбища в Мясниковском районе, информирует «Блокнот Ростов» со ссылкой на городской департамент ЖКХ.

В донском регионе планируют в два раза расширить территорию кладбища «Ростовское» в Мясниковском районе. Некрополь введен в эксплуатацию в 2019 году. На тот момент его площадь составляла всего 40 гектаров. И на сегодняшний день кладбище заполнено на 90%.

К нынешней территории кладбища планируется добавить еще 399,2 тысячи квадратных метров земли. Это позволит создать еще как минимум 80 тысяч захоронений.

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Добавим, что кладбище имеет современную систему зонирования для проведения похоронных ритуалов по христианским, исламским, иудейским и буддистским обычаям. Также есть разделение на общественные, воинские и почетные и прочие захоронения.

Ранее RostovGazeta рассказывала о том, что на кладбище «Ростовском» обустроят могилы участников СВО за восемь миллионов рублей.

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