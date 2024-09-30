В Ростове выделили почти 40 гектаров на вторую очередь нового кладбища

Posted 30 сентября, 18:43
Published 30 сентября, 18:43
Modified 30 сентября, 18:45
Updated 30 сентября, 18:45
В донском регионе планируют в два раза расширить территорию кладбища «Ростовское» в Мясниковском районе. Некрополь введен в эксплуатацию в 2019 году. На тот момент его площадь составляла всего 40 гектаров. И на сегодняшний день кладбище заполнено на 90%.
К нынешней территории кладбища планируется добавить еще 399,2 тысячи квадратных метров земли. Это позволит создать еще как минимум 80 тысяч захоронений.
Добавим, что кладбище имеет современную систему зонирования для проведения похоронных ритуалов по христианским, исламским, иудейским и буддистским обычаям. Также есть разделение на общественные, воинские и почетные и прочие захоронения.
Ранее RostovGazeta рассказывала о том, что на кладбище «Ростовском» обустроят могилы участников СВО за восемь миллионов рублей.
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