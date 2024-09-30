В Ростове выделили почти 40 гектаров на вторую очередь нового кладбища

В донском регионе планируют в два раза расширить территорию кладбища «Ростовское» в Мясниковском районе. Некрополь введен в эксплуатацию в 2019 году. На тот момент его площадь составляла всего 40 гектаров. И на сегодняшний день кладбище заполнено на 90%.