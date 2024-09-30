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Posted 30 сентября, 12:16

Published 30 сентября, 12:16

Modified 30 сентября, 12:18

Updated 30 сентября, 12:18

Из-за пожара заволокло дымом трассу в Ростовской области

Видимость на трассе в Ростовской области упала до нескольких метров из-за пожара

30 сентября 2024, 12:16
Фото: donland.ru
Из-за пожара заволокло дымом трассу в Ростовской области
В Ростовской области дымом заволокло автодорогу из-за пожара, который случился неподалеку. Видео с места ЧП опубликовали очевидцы в соцсетях.

Крупный пожар произошел в районе поселка Казачьи Лагери Октябрьского района. Ветер разнес дым по ближайшим улицам и даже добрался до автодороги Новочеркасск — Шахты. На участке трассы автомобилистам приходится снижать скорость, чтобы не попасть в аварию. Видимость настолько плохая, что встречный транспорт видно только на расстоянии одного-двух десятков метров.

В telegram-канале «Новости Ростова-на-Дону» появилось видео с места ЧП. Справа от дороги видно, как полыхает огонь. Не исключено, что там горит лес.

Пожар вспыхнул после атаки беспилотников в районе Новошахтинска
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Видео: donland.ru. Видео rnd_my. Из-за пожара заволокло дымом трассу в Ростовской области
— Срочно нужен дождь! — пишут в комментариях люди. — Самая страшная осень в этом году.

Ранее стало известно еще о нескольких крупных пожарах в регионе. Некоторые их них случились после атаки беспилотников. Вторые сутки полыхают лесничества в Милютинском, Шолоховском, Верхнедонском районах. Четвертое возгорание, в Волгодонском районе, потушили утром 30 сентября.

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