Видимость на трассе в Ростовской области упала до нескольких метров из-за пожара

Крупный пожар произошел в районе поселка Казачьи Лагери Октябрьского района. Ветер разнес дым по ближайшим улицам и даже добрался до автодороги Новочеркасск — Шахты. На участке трассы автомобилистам приходится снижать скорость, чтобы не попасть в аварию. Видимость настолько плохая, что встречный транспорт видно только на расстоянии одного-двух десятков метров.