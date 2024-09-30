Видимость на трассе в Ростовской области упала до нескольких метров из-за пожара

Posted 30 сентября, 12:16
Published 30 сентября, 12:16
Modified 30 сентября, 12:18
Updated 30 сентября, 12:18
Крупный пожар произошел в районе поселка Казачьи Лагери Октябрьского района. Ветер разнес дым по ближайшим улицам и даже добрался до автодороги Новочеркасск — Шахты. На участке трассы автомобилистам приходится снижать скорость, чтобы не попасть в аварию. Видимость настолько плохая, что встречный транспорт видно только на расстоянии одного-двух десятков метров.
В telegram-канале «Новости Ростова-на-Дону» появилось видео с места ЧП. Справа от дороги видно, как полыхает огонь. Не исключено, что там горит лес.
— Срочно нужен дождь! — пишут в комментариях люди. — Самая страшная осень в этом году.
Ранее стало известно еще о нескольких крупных пожарах в регионе. Некоторые их них случились после атаки беспилотников. Вторые сутки полыхают лесничества в Милютинском, Шолоховском, Верхнедонском районах. Четвертое возгорание, в Волгодонском районе, потушили утром 30 сентября.
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