«Видно даже из Батайска»: огромная территория загорелась на левом берегу Ростова

Ситуацию осложняет штормовой ветер, который накрыл донской регион несколько дней назад. Именно из-за него в сотни раз увеличилась площадь пожара в Милютинском районе, где упали обломки беспилотника после ночной атаки. Огонь распространился с 5000 квадратов до 215 гектаров (более двух миллионов квадратных метров. Полностью потушить его смогли только спустя 36 часов.