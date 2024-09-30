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Posted 30 сентября, 18:29

Published 30 сентября, 18:29

Modified 30 сентября, 18:46

Updated 30 сентября, 18:46

Багровое зарево из-за пожара появилось между Ростовом и Батайском

«Видно даже из Батайска»: огромная территория загорелась на левом берегу Ростова

30 сентября 2024, 18:29
Фото: тг Ростов Папа
Багровое зарево из-за пожара появилось между Ростовом и Батайском

Огромная территория загорелась на левом берегу Ростова-на-Дону

Под Ростовом появилось багровое зарево из-за крупного пожара, сообщают очевидцы в соцсетях.

Страшное и завораживающее зрелище увидели жители Ростова и Батайска. Где-то между этими городами, по словам очевидцев, произошел пожар.

В ГУ МЧС по Ростовской области пока не прокомментировали происшествие. Однако судя по эпичным кадрам, площадь ЧП немаленькая. Возможно, речь идет о сотнях, если не о тысячах квадратных метров.

— Камыш горит, — пишут в комментариях местные жители. — Видно даже с другого края Батайска.
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Видео: тг Ростов Папа. Багровое зарево из-за пожара появилось между Ростовом и Батайском

Ситуацию осложняет штормовой ветер, который накрыл донской регион несколько дней назад. Именно из-за него в сотни раз увеличилась площадь пожара в Милютинском районе, где упали обломки беспилотника после ночной атаки. Огонь распространился с 5000 квадратов до 215 гектаров (более двух миллионов квадратных метров. Полностью потушить его смогли только спустя 36 часов.

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