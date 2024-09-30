Власти Ростова-на-Дону призвали жителей не выходить на улицу из-за пыльной бури

Posted 30 сентября, 12:50
Published 30 сентября, 12:50
Modified 30 сентября, 12:52
Updated 30 сентября, 12:52
Городские власти выпустили инструкцию для жителей города о том, как обезопасить себя и своих близких во время пыльной бури. Лучше всего скрыться от песчаной бури в здании и отойди подальше от окон. Лицо рекомендуется прикрыть очками, медицинской маской, платком или любой другой тканью.
Без необходимости не стоит выходить на улицу. Особенно это касается людей с хроническими респираторными заболеваниями. Если пыльная буря застала ростовчан за рулем, то лучше обезопасить себя и держаться на максимальной дистанции от других машин.
Кроме того, сильный ветер, который и принес пыльную бурю в город, может повредить кровлю зданий и линии электропередач, поэтому нужно быть внимательнее на улице и быть готовыми к возможному отключению света. Также важно соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее климатолог Иошпа рассказал, когда песчаная буря покинет Ростовскую область.
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