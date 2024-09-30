Власти Ростова-на-Дону призвали жителей не выходить на улицу из-за пыльной бури

Городские власти выпустили инструкцию для жителей города о том, как обезопасить себя и своих близких во время пыльной бури. Лучше всего скрыться от песчаной бури в здании и отойди подальше от окон. Лицо рекомендуется прикрыть очками, медицинской маской, платком или любой другой тканью.