rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября, 12:50

Published 30 сентября, 12:50

Modified 30 сентября, 12:52

Updated 30 сентября, 12:52

Власти Ростова-на-Дону рассказали, как действовать во время пыльной бури

Власти Ростова-на-Дону призвали жителей не выходить на улицу из-за пыльной бури

30 сентября 2024, 12:50
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростова-на-Дону рассказали, как действовать во время пыльной бури
Власти Ростова-на-Дону сделали для горожан памятку с инструкциями на случай песчаной бури.

Городские власти выпустили инструкцию для жителей города о том, как обезопасить себя и своих близких во время пыльной бури. Лучше всего скрыться от песчаной бури в здании и отойди подальше от окон. Лицо рекомендуется прикрыть очками, медицинской маской, платком или любой другой тканью.

Без необходимости не стоит выходить на улицу. Особенно это касается людей с хроническими респираторными заболеваниями. Если пыльная буря застала ростовчан за рулем, то лучше обезопасить себя и держаться на максимальной дистанции от других машин.

«Не узнала Ростов, это пустыня!»: фоторепортаж из города, охваченного пыльной бурей
Узнать подробнее

Кроме того, сильный ветер, который и принес пыльную бурю в город, может повредить кровлю зданий и линии электропередач, поэтому нужно быть внимательнее на улице и быть готовыми к возможному отключению света. Также важно соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее климатолог Иошпа рассказал, когда песчаная буря покинет Ростовскую область.

Читайте также:
Коровы валяются: из-за пыльной бури в Ростовской области на трассах сбивают животныхПоявились новые кадры сильнейшей пыльной бури в Ростове-на-ДонуКлиматолог Иошпа рассказал, когда песчаная буря покинет Ростовскую область
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Безопасность#Песок#Меры безопасности#Происшествия#Атмосферное явление#Пыль#Пыльная буря#Песчаная буря
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика